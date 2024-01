Se entregaron los Globe Soccer: las disculpas en inglés de Scaloni tras ganar el premio

Los Globe Soccer Awards tuvieron la 14ª gala de su historia para reconocer a los mejores protagonistas de la reciente temporada deportiva del fútbol. Cristiano Ronaldo tuvo un rol estelar en esta distinción que se realiza cada año en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) con un show de reacciones tanto a la hora de competir mano a mano con Erling Haaland como el mejor jugador del año como a la hora de reconocer al argentino Lionel Scaloni, seleccionado por la trayectoria deportiva como entrenador.

El premio, popularmente conocido como el Dubai D’or, quedó este año en manos del DT de la selección argentina quien despertó algunas sonrisas con su breve presentación en inglés para pedir “disculpas por su inglés” porque “es muy malo” y entonces advirtió que hablaría “en español”.

Aunque evitó utilizar algunos de los conocimientos de idioma adquiridos durante su breve estadía en el West Ham de la Premier, el hombre de Pujato planteó ya en castellano tras ser distinguido por su carrera de entrenador: “Muchas gracias por el premio. Se lo dedico a mi país, a mi gente, sinceramente ha sido una película, un film, lo que hemos conseguido. Se lo dedico a ellos,a todos los argentinos. A mi cuerpo técnico: A Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Matías Manna, Martín Tocalli, Luis Martín, Rodrigo Barrios… Todos ellos que han ayudado a conseguir este increíble premio. A mi familia que debe estar acá, a mi familia y mis hijos, los quiero. Es todo lo que tengo para decir. Gracias”.

Una vez finalizado el breve agradecimiento no pasó inadvertido para las cámaras el respetuoso gesto con una sonrisa que tuvo CR7 para aplaudir al hombre que se coronó campeón de la Copa América, de la Finalíssima y del Mundial de Qatar durante sus pocos pasos como DT. Hay que destacar que este reconocimiento se une a otros seis galardones individuales que Scaloni ha recibido previamente, incluyendo dos nombramientos de mejor entrenador por parte de la IFFHS y el premio The Best a mejor entrenador en 2022.

Esta breve aparición en cámara no fue lo único de la actual figura del Al-Nassr de Arabia Saudita, que lanzó declaraciones controversiales para defender el nivel de la liga de ese país en comparación con la Ligue 1 de Francia. Cuando llegó el momento de la elección del premio al “Mejor jugador”, las cámaras se posaron en CR7 y en Haaland, aunque rápidamente el portugués comenzó a gesticular que debían enfocar sobre el noruego, quien finalmente ganó.

Para entonces, el icónico goleador de 38 años había recibido el “Trofeo Maradona”, una estatuilla que rememora al ex 10 argentino, y el reconocimiento al “mejor jugador de Medio Oriente”. “Hice una temporada asombrosa, tengo que agradecer a mis compañeros y mi entrenador en Al Nassr, en la selección de Portugal. Me siento orgulloso. Nunca había ganado este trofeo, y el Premio Maradona tampoco. Lo guardaré en mi museo con amor”, expresó sobre el galardón “Maradona” que reconoce desde el 2021 al mayor goleador de la temporada y quedó previamente en manos de Robert Lewandowski (2021) y Kylian Mbappé (2022).

El jurado de estos premios estuvo compuesto por Francesco Totti, Iker Casillas, Ferran Soriano, Ian Rush, Éric Abidal, Nicola Rizzoli, Luis Figo, Adriano Gallini, Jorge Nuno Pinto Da Costa, Antonio Conte, Fabio Capello, Demetrio Albertini, Marcelo Lippi, Felix Brich, Alexia Putellas, Gennaro Gattuso y Emilio Butragueño, entre otros.

Hay que destacar que Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé y Lionel Messi estuvieron entre los nominados finales para ser el mejor jugador del año que quedó en manos de Haaland.

Esta premiación que se realiza en Dubai se inició en el 2010. Ronaldo, Radamel Falcao García, Franck Ribery y Messi fueron algunos de los que se quedaron con al estatuilla principal.