Se esclarecieron hechos delictivos en los barrios Divino Niño, Liborsi y 12 de Octubre

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini detuvieron a dos hombres de 23 y 34 años y recuperaron armas blancas, carne vacuna, prendas de vestir, un equipo de sonido inalámbrico con su cargador, un celular Motorola, dinero, un alargue tipo zapatilla con cable y un tubo de gas, entre otros objetos de valor.

El primer caso se concretó alrededor de las 8:00 horas del lunes, cuando los policías verificaron un requerimiento en una carnicería ubicada en la manzana 77, del barrio Divino Niño de esta ciudad.

Allí el propietario denunció que un sujeto escaló la muralla, forzó la puerta del local y sustrajo partencias.

De inmediato los policías realizaron las tareas investigativas y aprehendieron a un sujeto de 34 años en la calle Girola y Primera del barrio 12 de octubre, que tenía en su poder armas blancas, producto cárnico, prendas de vestir, un equipo de sonido inalámbrico con su cargador, un celular Motorola, dinero y un alargue tipo zapatilla con cable de unos 20 metros de largo.

Después se estableció que eran los mismos elementos sustraídos de la carnicería y de otros dos locales comerciales que resultaron damnificados en el Liborsi.

La segunda intervención también se produjo el lunes, mediante la investigación del hurto de un tubo de gas de 10 kilos, ocurrido en calle Lorenzo Winter y Primera del barrio 12 de Octubre, lo que permitió detener al sospechoso de 23 años en avenida Italia y Cuarta.

Luego llegaron a una vivienda ubicada en la manzana 28 del Fray Salvador Gurrieri, donde se entrevistaron con la propietaria, quien entregó de forma voluntaria la garrafa y aseguró que la adquirió de buena fe.

En ambos casos, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.