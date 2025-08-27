Se esclareció el robo a una casa quinta

Integrantes de la Subcomisaría Puente Uriburu esclarecieron un hecho de robo a una casa quinta y recuperaron varios objetos de valor.

El cuidador, de 53 años, comentó que luego de una breve ausencia regresó y advirtió que desconocidos ingresaron al inmueble y sustrajeron dos televisores, una hidrolavadora, un equipo de sonido, una pala, un tubo de gas y una bicicleta todo terreno.

En forma rápida, los efectivos realizaron un amplio relevamiento por la zona y hallaron un tubo de gas y una pala, ocultos entre pastizales, a unos 500 metros del lugar.

A todo esto, en la dependencia policial se determinó que dos televisores fueron secuestrados preventivamente en el marco de otra causa judicial, en poder de un hombre que permanece detenido en la Comisaría Seccional Octava por el delito de “Violación de Domicilio”.

El damnificado reconoció y se le hizo entrega de todos los bienes como de su propiedad, mientras que el detenido fue notificado de su situación legal en la causa de «Robo» y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.