Se espera un fin de semana con temperaturas cálidas y escasa probabilidad de lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la provincia no será alcanzada por el frente frío que afectará al centro y sur del país.

Durante el fin de semana largo por Semana Santa, la provincia de Formosa y sus localidades aledañas disfrutarán de condiciones climáticas mayormente estables, con temperaturas que oscilarán entre valores frescos por la mañana y cálidos durante la tarde. Así lo indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa máximas que se ubicarán entre los 29°C y 30°C, mientras que las mínimas rondarán entre los 16°C y 19°C.

A diferencia de otras regiones del país, donde se prevé el ingreso de un frente frío, el norte argentino —y en particular Formosa— no se verá afectado por dicho fenómeno durante esta Semana Santa. De hecho, las condiciones de calor moderado se mantendrán en la región al menos por una semana más.

No obstante, el organismo meteorológico señaló que el próximo lunes 21 de abril se registraría un leve descenso de temperatura, con una mínima estimada en 13°C y una máxima que rondará los 23°C, lo que representará una breve interrupción del patrón cálido de los días previos.

Baja probabilidad

de precipitaciones

En cuanto a las lluvias, el SMN no anticipa precipitaciones de relevancia para el fin de semana largo. Sin embargo, no descarta la posibilidad de algunas lluvias débiles o tormentas aisladas durante la mañana y la tarde del viernes. La probabilidad de ocurrencia se mantiene baja, entre el 10 y el 40 por ciento.

En caso de inestabilidad, el organismo recomienda tomar las precauciones habituales, especialmente si se prevén actividades al aire libre o traslados en rutas.

Con este panorama, Formosa se encamina a vivir una Semana Santa con condiciones climáticas agradables, ideales tanto para el descanso como para la participación en actividades religiosas y turísticas.