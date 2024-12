«Se está haciendo más política para empresas del extranjero que para las nacionales»

El presidente de la Unión Industrial de Formosa (UIF), Jorge Antueno, analizó la situación actual del sector ante las políticas de ajuste que el Gobierno nacional está implementando desde sus inicios.

En consecuencia de ello, sostuvo que “los indicadores en el consumo interno y de alimentos siguen siendo negativos”, planteando que “seguirá siendo así mientras que el asalariado no esté ganando como corresponde”.

Tras advertir que se está viviendo “una realidad delicada y difícil para el sector industrial”, dijo que “tenemos colegas con reducción de horarios y hasta personas despedidas”.

“Formosa, como el resto de las provincias del Norte Grande, es dependiente de obras públicas, donde toda la industria de atrás viene traccionando”, explicó y rememoró que “siempre se trabajó de esa forma, pero hoy se siente la falta de obras públicas y esto es manifestado por los mismos gobernadores”.

“La situación del sector industrial no es nada alentadora”, alertó, apuntando que los pronósticos futuros no prevén noticias alentadoras, al contrario, estiman “más cierres de empresas y fuga de algunas firmas que son de capitales extranjeros, porque también se está viendo el reclamo de que en este momento conviene más importar productos y parar la fábrica, es decir, la producción”.

“Eso es preocupante y la Unión Industrial Argentina (UIA), ya viene manifestándolo y advirtiéndole al Gobierno nacional que es peligroso el camino al que estamos yendo, porque se está liberando y se está haciendo más política para empresas del extranjero que para empresas nacionales”, reprobó contundente.

“Ese es un reclamo que se viene haciendo hace mucho tiempo, porque necesitamos una política industrial que nos diga hacia dónde vamos, porque difícilmente tengamos un pronóstico positivo hacia la gente trabajadora con esta situación de alentar a la importación desmedida de productos extranjeros”, rechazó.

En ese sentido, “en estos días se ha anunciado que a partir de diciembre se podrá importar vía courier productos de hasta tres mil dólares. Si bien tienen que ver más con la tecnología, va en detrimento de nuestra actividad industrial y nuestros comercios”, denunció. “No es bueno que se lleve a cabo ese tipo de política, al contrario, va a profundizar la incertidumbre en la parte productiva”, manifestó.

“Creo que es un tema delicado que hay que prestarle atención y no estamos de acuerdo con eso”, cerró.