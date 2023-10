Se está realizando el 15° Torneo Inter-provincial «ciudad de Resistencia»

Taekwon-Do ITF – UNION: Marcialistas formoseños ante un nuevo desafío regional

El torneo lo lleva adelante el Instituto Argentino deTaekwon–Do y fiscalizado por la Asociación de Taekwon – Do, Departamento Bermejo P/J N° 232; competirán todas las categorías y edades de Gups y Danes.

Organizado por el Instituto Argentino deTtaekwon–Do y fiscalizado por la Asociación de Taekwon – Do, Departamento Bermejo, de Resistencia, Chaco, se realiza este domingo el 15° TORNEO INTERPROVINCIAL DE TAEKWON-DO ITF en la sede del Club Atlético Sarmiento, ubicado en Juan D. Perón 1515 de la ciudad de Resistencia.

El evento está organizado por el INSTITUTO ARGENTINO DE TAEKWON–DO y fiscalizado por la ASOCIACIÓN DE TAEKWON- DO DEPARTAMENTO BERMEJO P/J N° 232; a cargo de los sajiones Hugo López, Fidel López, y Juan Álvarez.

Al respecto, el presidente de la Asociación Formoseña de Taekwon-Do ITF – UNION, Master Roberto Vera (VIII Dan) refirió que “en el torneo interprovincial competirán todas las categorías y edades de Gups y Danes de las provincias de la región, y Formosa estará presente con una nutrida delegación de niños, jóvenes y adultos marcialistas de los gimnasios que integran a Federación”.

“Como en cada evento de los que participamos hay mucho esfuerzo y sacrificio, no solo de nuestros alumnos, sino también de padres y amigos que contribuyen a que nuestra provincia este siempre presente y haciendo podio”, agrego Vera.

“Trabajamos duro en la preparación de nuestros educandos para este nuevo desafío, que esperamos se repitan o mejoren los resultados de la pasada semana en Saens Peña, donde participamos del torneo regional Open Termal, alzándonos con 34 medallas de una comitiva de 40 competidores”, expuso el Master Vera.