Se extendió la campaña de vacunación contra el dengue en el Departamento Pilcomayo

El ministro de Desarrollo Humano de Formosa, el doctor Aníbal Gómez, confirmó que se extendió la vacunación contra el dengue en el Departamento Pilcomayo para personas de 35 a 39 años e informó que el lunes 7, a las 8.30 horas, se llevará a cabo el lanzamiento de la campaña contra el dengue en la plaza San Martín de la ciudad capital.

La inmunización se realizará desde el martes 8 al viernes 11 de octubre en hospitales y centros de salud de 7 a 20 horas. Los interesados deben concurrir con DNI.

La misma abarca a la población de Colonia la Primavera (Laguna Blanca); El Paraíso, Palma Sola, San Juan, Isla Puen, Ceibo Trece y Villa Lucero (Laguna Naineck); Riacho Negro, Isla Apando, Isla Buey Muerto, 1° de Mayo, El Porteño, Barrio Toba, Puerto Pilcomayo, CIC, Juan Pablo II (Clorinda).

También, a El Recodo, Frontera, Loma Hermosa (Riacho He Hé) y Sudamérica, La Primavera y Sol de Mayo (Siete Palmas).

Al respecto, el ministro Gómez repasó que en la primera semana “tuvimos bases operativas en Clorinda, Laguna Naineck, Laguna Blanca, Siete Palmas y Riacho He Hé” y añadió que a su vez “se activaron en distintos centros de salud”.

Destacó “el alto porcentaje de aceptación que hubo en Colonia La Primavera” e indicó que se seguirá trabajando para llegar a inmunizar “como mínimo, al 70% de la población, para así lograr el efecto rebaño que se requiere ante ciertas situaciones de crisis”.

Además, recordó que “Nación envió cinco mil dosis y dentro de poco tiene que volver a mandar otras cinco mil que corresponden a la segunda aplicación que debe realizarse en el mes de diciembre”.

Añadió que “seguramente para esa fecha el número va a aumentar y queremos que la población más expuesta se encuentre protegida”.

Al no ser una vacuna de calendario y sí una de aplicación voluntaria, Gómez mostró preocupación al contar que el problema que se presenta es que “algunas personas que por desconocimiento o temor, se niegan a inocularse” y a ellas sumó las que tienen “contraindicación a la vacuna, como mujeres embarazadas o en lactancia, inmunosuprimidos, pacientes con tratamiento de corticoides, entre otras”.