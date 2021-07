Se extiende a toda la provincia el subsidio a cooperativistas y asistencia a las MiPyMES

Compartir

El subsecretario de Economía Social de la provincia, Ricardo Fischer, explicó los beneficios económicos dispuestos para los trabajadores de MiPyMES y cooperativistas, anunciados por el gobernador de la provincia, doctor Gildo Insfrán.

Se trata del Plan de Asistencia Financiera Extraordinaria a la Economía Local, a partir del Decreto Nº 89/21 que surgió como acompañamiento a aquellos que no pudieron trabajar o vieron disminuidos sus ingresos, por las medidas sanitarias implementadas debido al incremento de casos de coronavirus, en toda la provincia de Formosa.

En esta línea destacó que anteriormente solo se otorgaba el beneficio a trabajadores de la ciudad de Formosa y Clorinda, pero ahora se extiende hacia todo el territorio formoseño, “por eso es una muy buena noticia”, expresó.

Asimismo, precisó que se trata de $20 mil para cada trabajador registrado de MiPyMES, como adelanto de sueldo y en el caso de cada asociado de cooperativas, una suma no reintegrable de $12 mil.

Además, aclaró que el padrón de beneficiarios que cobrarán el subsidio de $12mil, para capital y Clorinda es el mismo que se utilizó en la primera tanda, es decir que para estas dos ciudades no se habilitarán nuevas inscripciones.

Y las demás cooperativas de las distintas localidades del interior se podrán inscribir a través de los correos subeconomiasocial@formosa.gob.ar y subeconomiasocialfsa@gmail.com.ar hasta el lunes 12 de julio, teniendo también la línea telefónica 4430293 a disposición por cualquier consulta.

El subsecretario también se refirió a la ampliación de la asistencia económica extraordinaria a trabajadores del Programa Trabajo Autogestionado anunciadas por el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Empleo dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, donde a los ya inscriptos en este programa se les otorgará por cinco meses más, una ayuda económica no remunerativa mensual y extraordinaria de $11.000.

Esto sucede, cuando existe una unidad de concepción y de acción, tanto la Nación como la Provincia tienen el mismo objetivo de ayudar a la gente que más necesita, “Alberto Fernández y Gildo Insfrán coinciden en que la única forma de poder crecer es poniendo plata en el bolsillo de la gente, para que puedan consumir” indicó y agregó que la comunidad debe preferentemente hacerlo en los almacenes de barrio y emprendedores, para contribuir con ellos, cerró.

