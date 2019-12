Se filtró un video de Pico Mónaco gritándole a una empleada que confesó un robo

Compartir

En medio del escándalo con la ex niñera de la modelo y conductora, ahora se filtró un video de Pico Mónaco junto a la modelo intentando que una empleada devuelva lo que supuestamente se había robado.

«Esto es una extorsión», dijo Pampita sobre Viviana Benítez, la ex niñera que la acusa de maltrato psicológico e irregularidades en la relación laboral.

En medio de una pulseada judicial y mediática entre la conductora y la ex empleada, ahora se difundió un video donde se ve a Pico Mónaco y la modelo el 14 de septiembre de 2019 junto a una empleada, quien aparentemente se había robado algunas joyas.

«¡Está robándome!», grita Pampita, mientras Pico la tranquiliza. «Ya está, ahí lo va a entregar, tranquila», le responde el ex tenista, en el video publicado por Lío Pecoraro. En ese momento, la empleada, de nombre Gladys, habla por teléfono con otra persona, a quien le pide que busque la pulsera. Por lo que se ve, la empleada había confesado el robo.

A continuación, el diálogo:

Pampita: «¡Que traiga todo! Todo lo que me falta».

Pico: «Lo va a entregar, posta».

Gladys: «Que traiga todo lo que yo llevé».

Pico: «Traé todo. ¿Lo vendió?».

Gladys: «Las zapatillas del nene».

Pico: «La pulsera, ¡Gladys! ¡La pulsera, carajo, no me hagas calentar! ¡Dejate de hinchar las pelotas, Gladys! ¡No me hagas calentar o te meto en cana! Hablale a tu sobrina, la pulsera. Que no se haga la pelotuda porque la meto en cana también».

Gladys: «Ella no vive conmigo».

Pico: «Bueno, que traiga las pulseras».

Gladys (a su interlocutor): «Las pulseras, dice, fijate ahí si hay pulseras».

Pico: «Sí, ¡traelas!».

Pampita (que se había ido y vuelve al living): «Falta un collar, anillos… Todas las pulseras, todo, todo».

Pico: «Va a traer todo lo que tiene ella. Si tenés que hablar conmigo estoy tranquilo, peor es ir a la cana».