Se firmaron escrituras de terrenos que benefician a vecinos del barrio Eva Perón e Independencia

Este martes, el intendente de la ciudad de Formosa, Ing. Jorge Jofré, realizó la firma de la escritura traslativa de dominio de terrenos de vecinos del barrio Eva Perón e Independencia, dando así por finalizado este importante trámite administrativo iniciado en la Municipalidad de la ciudad de Formosa.

Las personas beneficiadas en esta ocasión fueron Antonio Figueredo y Marcelina Oviedo; Héctor Niz y Alicia del Socorro Diaz; y Sergio Daniel Cantero y Yanina Albornoz.

Se trata de un acto muy gratificante, teniendo en cuenta que es la entrega de un título de propiedad, algo tan importante para los vecinos y vecinas de la ciudad y una acción de estricta justicia social, ya que con este documento se garantiza la seguridad jurídica de su vivienda.

Los trámites se hicieron con las escribanías de Zulma Noemí Castagne y Osvaldo Alberto Tarantini.

Quien expresó su gran alegría por lo acontecido fue Héctor Niz, él reside con su esposa sobre la calle Fortín Yunká, en el barrio Independencia: “Esto fue una grata sorpresa, representa una enorme alegría para nosotros, por eso estamos agradecidos con la Municipalidad”.

“¿Quién no anhela obtener el título de propiedad? Este gran paso que estamos dando es un sueño cumplido, y es un orgullo poder contárselo a mis tres hijos, que están igual de emocionados que nosotros”, concluyó uno de los vecinos beneficiados.