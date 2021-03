Se firmó contrato para obras de desagües cloacales para los barrios La Floresta, El Resguardo y San Jorge

Compartir

Linkedin Print

Ayer se llevó a cabo la firma de contrato entre Aguas de Formosa S.A y la empresa ganadora de la licitación, Libertad SRL Construcciones, para avanzar en la construcción de las nuevas redes de desagües cloacales en los barrios La Floresta, El Resguardo y San Jorge, de esta ciudad.

En este sentido, el gerente general en Aguas de Formosa S.A, Alfredo Daniel Gusberti, precisó que la obra cuenta con un presupuesto oficial de $238 millones y con un plazo de ejecución de 18 meses.

Señaló además que a partir del momento de la firma, “la obra entra en un proceso administrativo que es el de completar los requerimientos contractuales de acuerdo a lo previsto en el pliego y en la reglamentación; son unos días de tramitación, por lo que esperamos que hacia fin de este mes o principios de abril ya estén concluidos estos pasos para el Acta de Inicio de Obra y arrancar con los trabajos”.

Asimismo, recordó que “las obras se enmarcan en un proyecto que se viene trabajando en conjunto entre Nación y Provincia, en donde hay una serie de anteproyectos para el desarrollo de todo el servicio de agua y cloacas; vamos avanzando a medida que se consigue el financiamiento porque eso es lo más difícil y es donde se evidencia la gestión, ya que todo el país demanda financiamientos para diferentes obras”.

“Y para Formosa se han conseguido financiamientos para obras muy importantes no solo de saneamiento, sino que hay otras muy importantes para toda la provincia y todos los habitantes”, añadió.

Por otra parte, el ingeniero Sergio Daniel Goya, representante de la empresa Libertad SRL Construcciones, explicó que se trata de una obra que prevé la instalación de 25 mil metros de cañería, 1.900 conexiones domiciliarias, la instalación de una estación elevadora de líquidos cloacales que concentrará los líquidos y los impulsará a la red maestra de la ciudad de Formosa para llevarlos hasta la planta de tratamiento, y que, “fundamentalmente es la colocación de cañerías colectoras de 160 en material de PVC, diámetro 200”.

A la vez, recalcó que “son obras que en su ejecución hacen mucho ruido pero después quedan tapadas y por ahí no son muy valoradas por la gente ya que no se ven, pero sin dudas tienen un gran impacto en el desarrollo de cada barrio”.

“Iniciaremos la obra por el barrio San Jorge -que es el más pequeño- por lo que la complejidad de interferencia y afectación a los vecinos es menor, y luego continuaremos con el barrio El Resguardo una vez que tengamos el proyecto ejecutivo que la empresa nos exige, para finalizar con La Floresta. Si bien el plazo de obras es de 18 meses, hay que tener en cuenta que el clima afecta mucho a la realización de estas tareas ya que son excavaciones que en algunos casos son muy profundas –de unos 5 metros- y por eso inciden mucho en los lapsos de entrega”, detalló sobre el final el ingeniero Goya.

Compartir

Linkedin Print