Se fue el «Cacique» Medina y ahora Vélez Sarsfield va por Ricardo Gareca

Tras la salida de Alexander Medina, Ricardo Gareca es el apuntado para ser el nuevo DT. Más allá de un cónclave que ya existió con la CD del Fortín, podría haber una reunión clave con Christian Bassedas, mánager de la institución, en las próximas horas, así acelerar los tiempos y cumplir con el gran sueño.

Las diferencias con la Federación Ecuatoriana y la dilatación en la firma oficial debido a visiones distintas en cuanto al proyecto deportivo, junto a la salida conflictiva de Alfaro, siembran dudas en el «Tigre». Durante la semana, en los micrófonos de D-Sports Radio, el DT recalcó su deseo de volver a dirigir en algún momento en el fútbol argentino. ¿Será más pronto que tarde y en uno de sus grandes amores?

Alexander Medina dejó anoche su cargo al frente del plantel del conjunto de Liniers luego de la derrota ante Boca por 2-1 en el marco de la fecha 5 de la LPF. Magros resultados dinamitaron el ciclo que si bien tuvo como punto alto la Copa Libertadores del año pasado cuando llegó a semifinales y eliminó a River, nunca generó un vínculo con la gente. ¿El futuro? Según pudo saber Doble Amarilla, La CD velezana va con todo por el «Tigre» Gareca que aún no firmó con Ecuador.

Esta historia lleva ya varias semanas y ya hubo una reunión hace algunos días de las que se guardó un profundo secreto, y en la cual Gareca se mostró interesado en volver al fútbol argentino y pidió respeto por Medina, ya que aún estaba trabajando al frente del plantel, pero ante este nuevo panorama con la salida del uruguayo del DT del Fortín, todo se podría acelerar en los próximos días, según supo este portal.

Además, ante esta firme posibilidad del conjunto de Liniers, el ‘Tigre’ dejaría de lado la opción de dirigir la selección de Ecuador de cara al inicio de las eliminatorias y el Mundial 2026. La dilatación en las negociaciones por diferencias en cuanto al “proyecto deportivo”, han estirado más de la cuenta la firma oficial.

Otro tema no menor es que el ex DT de Perú, sabiendo que Gustavo Alfaro aún sigue en conflicto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por un pago no realizado tras su salida luego de Qatar 2022, tiene en alerta al propio Ricardo Gareca entre los puntos más salientes para no aceptar la posibilidad de dirigir a la Tri.

Otro punto a favor de Vélez se dio en los micrófonos de D-Sports Radio. El DT ratificó durante la semana su intención de volver a dirigir en el fútbol argentino : “Nunca descarto dirigir en mi país. Siempre me motiva dirigir ahí, amo el fútbol argentino”, remarcó. Y agregó: “El fútbol argentino es altamente competitivo”.

En caso de llegar, sería el segundo ciclo del Tigre en el club: el 26 de diciembre de 2013 se despidió de Vélez con el que obtuvo cuatro títulos en cinco años, un inhabitual tiempo de permanencia para un DT en la actualidad del fútbol argentino.

