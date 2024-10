Se fue el secretario de Energía y ya suman 75 los funcionarios despedidos

El desplazamiento del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, completó otra semana de salidas de funcionarios de la administración de Javier Milei, un proceso que también incluyó a la directora de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, y al titular del INTA, Juan Cruz Molina Hafford. Pero en los primeros diez meses de gestión libertaria, la cifra de cesantías de altos funcionarios del Ejecutivo ya supera los 70 casos.

De acuerdo al relevamiento del consultor Pablo Salinas, que actualiza en su cuenta en la red social X las bajas en el equipo de gobierno de Javier Milei, hasta el momento se fueron del Ejecutivo un total de 75 altos funcionarios. El curioso ranking lo encabeza el ministerio de Capital Humano, con 20 dimisiones y luego Economía, de dónde dependían los dos técnicos mencionados al comienzo, con 18 cesantías.

Ya en los primeros seis meses de gestión hubo dos desplazamientos que hicieron mucho ruido: el del ex jefe de gabinete Nicolás Posse y el de Guillermo Ferraro, a cargo del efímero ministerio de Infraestructura. La salida del ex compañero de Milei en la Corporación América derivó en decenas de desplazamientos debido a que el denominado “triángulo de hierro” intentó quitar toda huella del paso del ex ministro coordinador por el gobierno. El primero de esta mini-lista fue Silvestre Sívori, que abandonó la conducción de la AFI.

El 30 de septiembre, por ejemplo, renunció la presidenta de la Agencia I+D+i, Alicia Caballero. Unos días antes, en la misma sintonía, abandonó su cargo el titular de la EANA, Agustín Rodríguez Grillet. A fines de septiembre también hizo ruido la salida del ex ministro de Salud, Mario Russo.

La obtención de la Copa América, indirectamente, le costó el puesto al subsecretario de Deportes, Julio Garro. Es que el ex intendente de La Plata dijo que Lionel Messi tenía que pedir disculpas por la polémica que se generó con Francia, a raíz del video en el que el plantel de la Selección Argentina celebra una canción con contenido racista durante los festejos por la obtención de la Copa América. Los trolls libertarios no le perdonaron ese desliz y presionaron, con el aval de Santiago Caputo, hasta obtener su dimisión.

En Capital Humano, en tanto, fue eyectado en medio de denuncias, el entonces secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre. Antes habían abandonado sus cargos en esa dependencia -que absorbió la mayor parte de las atribuciones de Desarrollo Social-, el subsecretario Administrativo Agustín Sánchez Sorondo y el subsecretario de Economía Social, Rodrigo Aybar. También abandonó su cargo Gerardo Marcelo Hita, director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, entre otros.

En medio de un escándalo con versiones cruzadas, en mayo pasado el ministro Luis Petri (Defensa) le pidió la renuncia a quien revestía como su jefe de Gabinete, Carlos Becker.En Seguridad, Sebastián García de Luca, ex viceministro del Interior durante la gestión de Mauricio Macri, renunció al cargo de secretario de Articulación Federal.

El 9 de mayo el entonces titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Juan Manuel Troncoso, dejó su puesto en medio de supuestas discusiones por el freno a un aumento salarial para el directorio de la entidad.

En Economía también abandonaron la gestión el ex subsecretario de Agricultura, Germán Di Bella y el ex subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable PyME, Pedro Vigneau.

Pero, quizás, la primera renuncia de alto impacto de esta administración se produjo en febrero pasado cuando sucumbió en Diputados la primera versión de la ley Bases: el entonces titular de la Anses, Osvaldo Giordano, fue despedido casualmente por Posse como consecuencia del malestar interno que generó el voto en contra del proyecto oficial de Alejandra Torres, esposa del dirigente cordobés.