Se fugó por la ventana de un hospital de Moreno un preso por una causa narco: el policía de la custodia se fue

Tiene 34 años y es intensamente buscado. Lo habían detenido hace 10 días por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y había sido internado por una presunta pancreatitis. La custodia, en la mira.

Eran dos los agentes de la Policía Bonaerense que debían custodiar a un detenido por una causa narco que debió ser internado en la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Cuartel Quinto, en el partido de Moreno, por una pancreatitis, aparentemente. Uno de los oficiales no fue a trabajar la madrugada de este domingo como debía y el otro, que sí cumplía con la orden, «salió y lo dejó solo», según confiaron fuentes del caso a Infobae. Y, entonces, el reo se fugó por la ventana. Es intensamente buscado por la DDI local.

“Yo creo que estos dos policías están liquidados. No sabemos si salió a fumar o qué, pero el que estaba solo con la custodia, porque el otro no estaba, se fue y lo dejó solo”, ampliaron las fuentes del caso a este medio.

Y contaron que, tras la fuga, se abrió una causa por evasión que ahora investiga la UFI N°8 del departamento judicial de Moreno – General Rodríguez, a cargo de la fiscal Verónica Pitella.

Oscar César Reynoso, de 34 años, es el nombre del prófugo que busca tanto la justicia de Moreno y como la Policía Bonaerense este domingo.

A Reynoso lo habían detenido el pasado 13 de mayo por agentes de la Comisaría 4ª de Moreno, en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización que tramita en la UFI N°12 especializada en Estupefacientes de Moreno – General Rodríguez, a cargo de Leandro Ventricelli y Ezequiel Feeydier. Le encontraron “papeles con cocaína”.

Reynoso fue internado en la UPA de Cuartel Quinto este sábado por la tarde por una “presunta pancreatitis”, según explicaron las fuentes del caso.

“La orden de servicio era de dos oficiales, así que había dos policías encargados de su custodia“, detallaron cuáles eran las condiciones de la internación del sospechoso.

Sin embargo, esta madrugada era sólo un agente el que custodiaba a Reynoso. Y ese oficial se fue de su puesto y dejó solo al detenido que, ni lento ni perezoso, se fue por la ventana.

Ahora, son los agentes de la DDI de Moreno los que están con la investigación para dar con el evadido.

El caso

El 13 de mayo pasado, en la localidad de Cuartel V, partido de Moreno, policías de la Comisaría 4ª realizaban una recorrida en prevención del delito, cuando vieron a dos sujetos que realizaban un presunto “pasamanos” en la vía pública. Uno de ellos vestía un chaleco azul.

Cuando los efectivos se identificaron, uno de los sospechosos huyó en motocicleta y el otro (quien llevaba el chaleco azul) ingresó corriendo a una vivienda. Los oficiales lo persiguieron e ingresaron a la propiedad. Era la casa de su hermana del ahora fugado, quien tiene una causa anterior y goza de la prisión domiciliaria.

Durante la requisa personal realizada a Reynoso, se hallaron los siguientes elementos:

34 envoltorios de nailón con sustancia blanca (en el interior de una media guardada en su chaleco).

Un envoltorio compacto adicional con sustancia similar.

$26.500 en efectivo.

Un teléfono celular marca LG azul con chip Movistar y tarjeta SD de 16 GB.

El test orientativo dio positivo para clorhidrato de cocaína. El total de la sustancia secuestrada fue de:

19,3 gramos (envoltorios).

15,5 gramos (envoltorio compacto).

Ante esto, la Justicia de Garantías convalidó su aprehensión en detención y pidió la apertura y análisis del celular incautado para recolectar más evidencia.