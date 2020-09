“Se han levantado más de 2 millones de kilos de chatarra de 51 barrios”

Compartir

El Subsecretario de Gobierno de la Municipalidad, Rodrigo Portocarrero, visitó el piso de “Expres en radio”, donde destacó las tareas de mejoramiento que realizan en diferentes sectores de la ciudad desde la dirección que comanda, en conjunto con otras áreas. En ese marco destacó que con el plan integral de descacharrizado han quitado más de 2 millones de kilos de chatarras de 51 barrios que hasta el momento han intervenido en la ciudad.

Comenzó que la Subsecretaría de Gobierno Municipal donde se encuentran varias áreas municipales como la Dirección de Juventud y Participación Ciudadana, Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local, de Habilitaciones Comerciales y la Mesa General de Entradas del Municipio.

“El intendente Jofré vino a cambiar el paradigma político de la gestión, le agregó lo que tiene que ver con áreas más humanas, con mucho sentido más de tener al eje de toda realización al ser humano y en ese sentido estas áreas hacen esta situación más llevadera, un trabajo de territorio importante, esta gestión ha decidido desde el minuto uno cuando arrancó que la oficina no es el escritorio sino que el territorio, nuestra oficina debe ser la calle, es una de las cuestiones que marca el intendente Jofré de manera constante, tenemos que ser un municipio puertas abiertas y cercano al vecino, en mi caso particular como Subsecretario de Gobierno, lo que hace la Subsecretaría tiene una función transversal a diferentes áreas municipales”, destacó.

“Cuando arrancamos la gestión hemos armado un programa social que se llama La Muni en tu Barrio, estaba aggionardo de diferentes acciones en servicios pero también acompañábamos muchísimo con la actividad social, con varias áreas hemos trabajado en pos a lo que tiene que ver naturalmente con estar cerca del vecino, tratar de resolver las cuestiones que tienen que ver con el vecino como cuneta, arreglo de calles , este plan integral de descacharrizado, desmalezado y fumigación con servicios esenciales que estamos trabajando tiene que ver con tratar de dar respuestas al vecino en la situación que está viviendo actualmente con un contexto mundial”, explicó.

“Con el plan integral que llevamos adelante ya hemos estado en 51 barrios de la ciudad, esto arrancó el 7 de abril en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y la Policía, se ha recolectado una gran cantidad de chatarra que serían residuos ferrosos como cocinas, heladeras, lavarropas, todo lo que sea hierros, partes de motos, de autos, todo lo que la gente guarda en su casa como tambores viejos, todo lo que no es el residuo domiciliario, lo que uno tiende a juntar en el patio”, explicó.

“Estamos trabajando codo a codo con la Educación, nos juntamos en las escuelas donde obviamente se brinda un desayuno para todos los que van a trabajar ese día y los días que siguen, se hace una reunión de programación y coordinación en el barrio, se dividen diferentes equipos. En lo que va de este tiempo hemos levantado 2 millones 211 mil 100 kilos de chatarra en los 51 barrios de la ciudad”, explicó.

“Hemos visitado más de 3200 casas, se han fumigado más de 2292 domicilios y lo que tiene que ver con la tarea donde el operario entra y saca la basura de los domicilios se han realizado 1.157 intervenciones”, acotó.

“Son 10 estadios Antonio Romero, ese es el cálculo asimilable de la cantidad de basura en el descacharrizado que hemos recolectado en todo este tiempo, son 10 estadios llenos”, comparó.

“La ciudadanía no le da mucho interés a lo que tiene que ver con el cuidado, el respeto del otro y genera basura por demás, nosotros con este plan nos hemos dado cuenta de eso, de que la gente pueda trabajar el hecho de la producción de basura, que trate en lo posible de no producir por demás la basura, uno entra a una casa y se encuentra con diferentes cosas que la gente cree que después va a ocupar y no lo hace y así va acumulando basura”.

Mercado Frutihortícola

En otro tramo de la nota, se refirió a la mudanza del sector mayorista del Mercado Frutihortícola hacia un sector del predio de la Sociedad Rural.

“No queremos correr a nadie del Mercado, estamos trabajando sobre una plataforma, una planificación, es una decisión política que está planificada por el intendente Jorge Jofré, esta gestión que leva adelante el ingeniero es un municipio ordenado, moderno, saludable, autosustentable con un perfil turístico, creo que este lugar que se ha decidido, trabajado que es la Sociedad Rural donde se ha firmado el convenio con el organismo, le va a dar otro tono a la ciudad, esto va a ser el pulmón económico de la ciudad, incluso al lado de la Sociedad Rural se está levantando un galpón enorme de Arcor donde también van a haber muchísimos trabajadores formoseños”, valoró.

“Estamos convencidos de que el Mercado va a ser el pulmón económico de la ciudad donde los primeros en irse o trasladarse a un lugar van a ser los mayoristas introductores, los que tienen flotas de camiones, no son más de siete los que en principio van a ir, queremos que todos los camiones que están en el rubro de frutas y verduras ingresen primero a este mercado concentrador donde van a hacer la ruptura de cargas, que los camiones más pequeños trasladen su mercadería a lo que es la zona densamente poblada de la ciudad. Cuando esto se lanzó se hablaba de que se iba afuera de la ciudad, pero la Sociedad Rural está dentro del ejido urbano y alimentaría un sector que está dentro del ejido urbano”, destacó.

“Hace unos días estuvimos recorriendo todo lo que se está haciendo y está quedando una hermosura, es un lugar amplio que también cuenta con todos los servicios esenciales para que esto pueda funcionar y aparte de eso también vamos a inaugurar el centro Cívico Municipal N° 2 que va a funcionar en este sector, vamos a contar con internet en todo el predio para que los vecinos de esa zona y aledañas puedan acercarse a tramitar su Licencia de Conducir, a habilitar sus negocios, a hacer cualquier tipo de trámite por el que hoy en día tienen que venir hasta lo que es el centro y ahora van a poder hacerlo ahí cerca, no es que los vamos a sacar de manera arbitraria”, explicó.

“Este sector donde hoy está funcionando el mercado ya ha quedado en el microcentro de la ciudad lo cual implica un peligro por los camiones que ingresan, por las maniobras que deben realizar, nosotros siempre hemos tenido el cuidado, tenemos inspectores de tránsito trabajando, también la Policía pero es un peligro constante”, aseguró.

“Ahora se está terminando todo lo que es la autopista y eso nos permitirá tener un corredor más fluido hacia este sector, el lugar que se ha elegido es el mejor y con lo que ha aprobado hace poco el Concejo Deliberante nos permite garantizar que cada uno de estos camiones que llegan con estos rubros deberán ingresar al mercado concentrador, hacer la ruptura de carga y de ahí trasladarse hacia lo que es la zona céntrica de la ciudad para depositar sus productos en los lugares de venta”, detalló.

“Esta gestión siempre ha trabajado al lado del agente municipal o cooperativista, también lanzamos un plan de vacunación en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, ya se han vacunado 1024 personales municipales y agentes cooperativistas, siempre hemos estado cerca del municipal, el intendente siempre piensa en ellos, es una gestión que también ha decidido desde el minuto uno modernizar el estado municipal, cuando llegamos a la gestión teníamos máquinas de escribir en muchos lugares, libros grandes en mesas de entradas, se modernizó todo el sistema de cargas de datos, muchos de los que se han jubilado lo han hecho inclusive aprendiendo a usar la computadora, esta gestión siempre ha pensado en el empleado y el objetivo es estar cerca de ellos, la gestión trabaja todos los días, las 24 horas del día, trabajamos para que la gente viva cada vez mejor”, finalizó destacando.