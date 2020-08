Se implementará sistema de control visual mediante colores para identificar origen de transportes de carga

Compartir

El desarrollo tecnológico realizado por el personal informático, sumados a la conectividad que posibilita la autopista digital, permiten que los controles de circulación de camiones que realiza la policía se efectúen de manera íntegramente digital y en tiempo real.

A su vez, con el objetivo de que la ciudadanía pueda identificar con facilidad el origen del transporte de carga, se implementará un sistema de control visual mediante señalética de distinto color ubicada en los parabrisas. Estas medidas profundizarán el alcance y rapidez del monitoreo policial automatizado del transporte de carga en toda la provincia, facilitando asimismo la participación comunitaria en el control social, todo ello con el fin de afianzar el cumplimiento de las hojas de ruta y de los protocolos que se aplican a esta actividad.

En ese sentido, los camiones que tengan las calcomanías de color rojo, serán identificados como los de circulación interprovincial; los que cuenten con el sticker de color verde, son los de circulación internacional; y los que exhiban el distintivo de color azul, los de circulación provincial.

Casos de COVID

Por otro lado, y como cada jornada, el organismo comunicó que en las últimas 24 horas se realizaron 64 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos con resultados negativos a coronavirus. Además, no se reportaron casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19.

En ese contexto, los datos acumulados de la provincia al día de la fecha son los siguientes: 86 diagnosticados; 74 recuperados; 7 pacientes internados, y 6 de ellos, asintomáticos: 4 casos en tránsito con egreso de la provincia; 6.126 test realizados en la provincia con el 1,4% de positividad.

Controles

Los números relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, de las últimas 24 horas, son los siguientes:705 ingreso de camiones de carga; 18.651 personas y 8.683 vehículos controlados en la vía pública; 202 actas labradas a vehículos por restricción de circulación y patente; y 684 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo.

Dengue

En relación al dengue, el viernes 7 de agosto se llevarán a cabo las tareas de control de focos y tratamiento con larvicida en los barrios San Francisco de Laguna Blanca, Bº Palo Santo de Ingeniero Juárez, y barrios Fontana, Covifol y Virgen del Rosario de Formosa Capital. Como también el descacharrizado, en los barrios Itatí I (en (en conjunto con el municipio capitalino) y República Argentina (en conjunto con Vialidad Provincial).

Por último, el Consejo sostuvo que “estamos siendo testigos cotidianamente de nuevos récords de casos positivos a coronavirus en nuestro país, y en particular, en nuestra región”.

“Esta realidad nos obliga a continuar afianzando y profundizando las medidas sanitarias de prevención y control a fin de proteger la salud de los 640.000 formoseños”, indicó.

Y reiteró: “En estos momentos críticos, no hay lugar para relajamientos, y la única manera de cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos es cumplir con el uso obligatorio del barbijo, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y los protocolos vigentes para cada actividad”.

Sistema en vigencia

Desde ayer, está en vigencia un nuevo sistema de control visual del transporte de cargas de alimentos perecederos y no perecederos, que garantiza controles de manera íntegramente digital y en tiempo real, con el fin de afianzar el cumplimiento de las hojas de ruta y de los protocolos vigentes en la Provincia.

Además, se busca que la ciudadanía pueda identificar el origen del transporte de cargas, por lo que entra en vigencia un sistema de control visual mediante señalética de distintos colores ubicadas en los parabrisas de los camiones.

Las calcomanías son de color verde (transporte internacional que no para en nuestro territorio); azul (transporte que no ha salido de la provincia); y rojo (transporte que ingresa desde otra provincia), así lo explicó el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, durante la conferencia de prensa de este jueves del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.

El titular de la cartera de Gobierno precisó que “la nueva etapa en el control dinámico del transporte de cargas es posible a partir del desarrollo tecnológico llevado a cabo por los técnicos formoseños, sumado a la conectividad que posibilita la Autopista Digital y permite que los controles de circulación de camiones que realiza la Policía se efectúen de manera digital y en tiempo real”.

“Estas medidas profundizarán el alcance y monitoreo provincial automatizado del transporte de cargas, facilitando la participación comunitaria en el control social y afianzando el cumplimiento de las medidas y protocolos vigentes”, recalcó el funcionario provincial.

Explicó que en toda la Provincia hay puntos de control para todos los camiones que ingresan a la provincia; como así puestos considerados de cargas de ingreso-egreso del transporte, activos las 24 horas; y otros puntos de verificación en ruta con personal más teléfono móvil.

A modo de ejemplo, señaló que los puntos de control de cargas, en color rojo en el mapa de monitoreo del territorio provincial, son lugares considerados de ingresos y son fundamentalmente los ubicados en los tres puentes sobre el río Bermejo, en Barilari en el Oeste y en Cañada Rica, también en el oeste, cerca de El Chorro.

También están los ingresos por la ciudad de Clorinda, propio del transporte internacional, donde hay puestos de control, además de los ubicados en la zona de El Alba El Silencio y también Pozo Yacaré, en el Oeste.

Los puntos azules son los puestos de verificación en ruta y los puntos verdes, de verificación permanente que se incorpora con tecnología al sistema y los teléfonos que se adquirieron hace poco tiempo atrás.

Con esta nueva metodología de control, quedan totalmente en desuso los papeles, sólo basta el DNI del conductor para saber automáticamente si ese vehículo está transitando de manera adecuada y en el tiempo que debería circular y si actúa de manera irregular.

El sistema automáticamente determina tales circunstancias y lanza la alerta a los distintos sectores involucrados en el control del transporte de cargas.