Se inauguró la Filial Herradura del Camping del Círculo de Suboficiales y Agentes de la Policía

Compartir

Linkedin Print

Ayer, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la inauguración de la Filial Herradura del Camping del Círculo de Suboficiales y Agentes de la Policía de la provincia, ubicado sobre Ruta Provincial N° 1 y acceso al barrio La Playa.

La ceremonia además contó con la presencia del vicegobernador Eber Solís; el intendente municipal Ernesto Heizenreder; el ministro jefe de Gabinete, el doctor Antonio Ferreira; el jefe y subjefe de la Policía, los comisarios generales Walter René Arroyo y Cirilo Bobadilla, respectivamente.

También, ministros y ministras del Poder Ejecutivo, diputados y diputadas nacionales y provinciales se hicieron presentes para acompañar este importante acto, junto al presidente del Círculo de Suboficiales y Agentes, suboficial mayor Raúl González, más otros miembros de la Fuerza invitados.

En ese marco, en su discurso el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel González, señaló que esta importante obra inaugurada “es el ejemplo de lo que el Modelo Formoseño nos marca e indica”, ya que “a través del esfuerzo del Estado provincial, fijando las pautas transversales del desarrollo provincial, permiten a las instituciones menores realizar este tipo de acciones”, puso en relieve.

En las declaraciones que fueron recogidas, sostuvo que han sido “testigos de la inauguración de una sede veraniega y maravilla del Círculo de Suboficiales y Agentes”, pero que a su vez era mucho más que eso, al considerar que se trató al mismo tiempo, “de un principio fundamental que la política lo hace realidad en toda comunidad organizada de la subsidiaridad”.

“Ese principio –indicó el ministro-, nos enseña de que todo lo que pueda hacer una institución u organización menor no lo haga la mayor, porque esto implica responsabilidad, esfuerzo y compromiso de esa organización menor para lograr en sí sus objetivos. En cambio, lo que tiene que hacer la mayor es garantizar de que esa acción, la puedan llevar en un marco de libertad, respeto y sobre todo con una mirada hacia el bien común”.

Tras marcar esto, el funcionario continuó diciendo que la adquisición del predio, sus refacciones y las construcciones que en ella se hicieron “en base a la solidaridad y los aportes de cada uno de los asociados”.

“Es el ejemplo de lo que el Modelo Formoseño nos marca e indica, ya que a través del esfuerzo del Estado provincial, para fijar las pautas transversales del desarrollo provincial, permiten a las instituciones menores realizar este tipo de acciones”, subrayó.

Y también consideró “algo no podemos dejar pasar por alto que el Gobierno cumple en la transferencia de los aportes de los asociados a la institución” para poder hacer realidad esta nueva obra dentro de la institución policial, remarcando la importancia “de la transparencia en la administración de los recursos públicos”.

Con satisfacción y orgullo por lo alcanzado en esta jornada, luego elogió González al gobernador Insfrán, porque a través del Modelo Formoseño, hizo realidad una provincia, en la que acentuó, “todos somos protagonistas de la construcción de una Formosa para todos y todas”.

Y reflexionó en el cierre de su alocución que “cuando se piensa una obra de estas características, es en su integralidad”, lo que significa que “este predio no se agota, sólo en la recreación, -necesaria absolutamente para el personal subalterno y sus familias-, sino que también es un espacio destinado a fortalecer en el trabajo constante de nuestra Policía de la provincia, siendo otro ejemplo materializado del modelo provincial”, enfatizó.

Compartir

Linkedin Print