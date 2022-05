Se inauguró la segunda parte de «Una muestra en el Museo»

Compartir

Linkedin Print

Tras la postergación debido a las inclemencias del tiempo de la semana pasada, este lunes 30, quedó inaugurada la segunda parte de “Una muestra en el Museo”, en las instalaciones del Museo Juan Pablo Duffard.

En ese marco, la directora de Patrimonio Socio Cultural, Graciela Buiatti, quien brindó detalles acerca de la actividad.

“Se extiende por un mes, el museo está abierto todos los días y fines de semana, invitamos que puedan recorrer las muestras, ver el trabajo que realizan nuestros artistas formoseños, poder difundir esas obras y por qué no comprarlas”, indicó.

Durante la apertura, precisó la funcionaria, se realizó un homenaje a las personas que expusieron en la primera edición y también a quienes harán lo propio en esta ocasión, además de Julio López Uriburu, “un artista que ya no está con nosotros, pero que sí está su obra”.

“El museo se convirtió no sólo en un lugar de resguardo sino de intercambio cultural; en algún momento también hicimos desfiles de modelos y es un lugar de encuentro, cultural, que muestra todo el trabajo que se viene realizando en Formosa desde hace muchos años”, señaló.

En esta ocasión, expondrán sus obras Griselda Bermúdez, Olga Zorrilla (Kalisha), Esteban Feyling, Hugo Silvero y Juan José Aguayo quien, además, es el responsable del muestreo.

Los trabajos están hechos con diversos materiales y técnicas y los concurrentes podrán apreciar esculturas, dibujos, pinturas, producidas con material de acrílico, tiza y óleo.

El Museo se encuentra abierto de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 19 horas; y sábados y domingos de 10 a 12 y por la tarde.

Compartir

Linkedin Print