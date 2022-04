Se incendió el departamento de Carmen Barbieri: «Estuve al borde de la muerte»

Compartir

La conductora dio detalles de un episodio que ocurrió en su propiedad en el cuarto de la cocina.

Carmen Barbieri vivió un mal momento mientras descansaba en su departamento este fin de semana. En su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) la conductora contó detalles del episodio: “Estuve al borde de la muerte el sábado por la noche. Se me incendió la cocina. No saben el humo que salía”.

En su relato, la actriz usó el humor negro y la ironía para quitarle dramatismo a este incendio que podría haber terminado mal. “(Luis) Brandoni me hubiera dicho ‘te llenaron la cocina de humo’….”. Luego, por la pantalla mostraron algunas imágenes de cómo quedó la pared de la cocina.

“No me sentía bien, estaba resfriada. Entonces no iba a ir al cumpleaños de mi amigo, Walter que era cerca de mi casa por suerte, porque me dieron una mano, en vez de los bomberos… Puse una hamburguesa en el horno eléctrico que uso siempre, me fui a acostar porque tiene un timer con alarma. Sentí olor a quemado, como a goma, y cuando volví el horno estaba todo bien. Pensé que era de afuera”, manifestó.

Además aseguró que el incendio se ocasionó porque el horno eléctrico estaba ubicado muy contra la pared y apretaba el enchufe. Como consecuencia, el cable se calentó e hizo un cortocircuito. “Estaba viendo una película y sentí olor a quemado. Pero sentí más fuerte el olor y el perro no decía nada, porque siempre me anuncia cuando pasa algo o ladra. Y cuando vuelo un cuarto de la cocina estaba envuelta en llamas. Nunca vi una cosa igual”, dijo Barbieri.

La mamá de Fede Bal se asustó al ver las llamas y no tenía a nadie que pudiera ayudarla. Entonces intentó apagar el incendio por su cuenta: “Le tiraba baldes de agua. No se hace eso. No estaba pensando, no sabía cómo apagar el fuego. Tengo un matafuegos en el palier pero ni me acordaba que estaba. Le tiraba agua a los cables. No me quedé electrocutada de casualidad”.

Cuando vio que el fuego seguía creciendo, decidió llamar a sus amigos que se encontraban cerca de su casa para que la ayudaran. “El fuego era cada vez peor, me venía a mí”, señaló Barbieri. “Después vinieron mis amigos que me salvaron. El horno está bien y la heladera no se quemó de casualidad. Me quedó la cocina como la del Conde Patula”, agregó, entre risas.

También aconsejó a sus televidentes que siempre hay que tener un mini matafuegos en la cocina en el caso de que ocurra un incendio. Y explicó que es importante poner un aislante detrás de aparatos que generan mucho calor, como los microondas y los hornos eléctricos. “El tema es que no pasó nada grave y ahora están arreglando mi departamento”, afirmó. “Menos mal que estaba yo. ¡Estoy viva y acá para joderlos!”, concluyó.

Por otra parte, Carmen fue noticia hace unas semanas cuando se emocionó luego de que una participante llamada Karina en Los 8 escalones del millón le contara que había formado parte del equipo de profesionales que la cuidó y veló por su salud el año pasado cuando estuvo en coma tras una complicación en su cuadro de coronavirus.

“Muchas gracias”, le dijo Karina a la jurado luego de que ésta la felicitara por haber ganado y tras un afectuoso saludo, contó: “Te tuvimos de paciente en Zabala. Yo trabajaba en la empresa cuando ella estuvo internada”. De inmediato la mamá de Fede Bal se conmovió y recordó: “Estuve en coma, como 25 días”.

En ese momento, la participante, que es bioquímica, contó que ella trabajaba en el laboratorio de la empresa: “No te fui a ver pero estaba con tus análisis”. “¿Sabías que estaba muy mal?”, preguntó Carmen y ella le respondió que sí y que todo el equipo de trabajo estaba muy “pendiente” de su evolución. Finalmente, Karina ganó el millón y dijo que lo usaría para hacerles algún regalo o sorpresa a sus sobrinos, ya que perdieron a su papá, su hermano.

