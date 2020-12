Se incendió el galpón de la Escuela de Suboficiales y Agentes de la Policía Provincial

Compartir

Cerca de las 6 horas, un voraz incendio se produjo en un galpón del Instituto de Formación y Capacitación del Personal Subalterno de la Policía Provincial, ubicado en el barrio capitalino San Antonio.

No hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos, pero sí cuantiosos daños materiales, ya que el depósito contenía camas y colchones que se distribuían a las escuelas que funcionan como Centros de Aislamiento Preventivo (CAP).

El comisario general Víctor Téllez, de la Policía de Formosa, quien detalló: “Tuvimos un siniestro en el galpón del Instituto de Formación y Capacitación del Personal Subalterno de la Policía Provincial. A las 6 de la mañana se advirtió el inicio del fuego y se avisó de manera inmediata a los Bomberos, que con el personal completo y varias dotaciones trabajó desde el primer momento, colaborando también efectivos que estaban en servicio y voluntarios”.

“Aparentemente, el origen sería eléctrico; no obstante los peritos van a determinar qué ocurrió”, manifestó.

Remarcó que “por suerte, no hubo heridos porque el fuego se generó en un depósito donde había colchones y camas que estamos distribuyendo en las escuelas que se conforman como Centros de Aislamiento Preventivo”.

En ese sentido, señaló que “prácticamente fue destruido totalmente el galpón y las cosas que estaban dentro”.

Según consignó el comisario general Téllez, “más de mil colchones y una similar cantidad de camas estaban en el lugar listas para distribuir en las diferentes escuelas que son utilizadas como CAP”.

Tras varias horas, una vez sofocado el foco ígneo, los bomberos procedieron a efectuar el enfriamiento de la estructura.

