Se incendió un depósito textil en La Matanza: los bomberos dominaron el foco ígneo

Un incendio de gran magnitud afectó este sábado a un área de locales mayoristas textiles, donde se encontraba el ex shopping “Viva Celina”, ubicado en la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, en la Provincia de Buenos Aires.

El foco ígneo se desató entre las 14:30 y las 15 en un depósito situado sobre la intersección de la calle Satandford y la colectora de la autopista Ricchieri, a pocos metros del Mercado Central.

Diversos equipos de bomberos acudieron al sitio después de que Simon, Jefe de Seguridad, reportó que se activó la alarma del comercio y, al acercarse, presenció el fuego en el local, el cual permanecía cerrado y sin empleados presentes.

Las llamas avanzaron sobre parte del viejo centro comercial, donde actualmente funcionan únicamente locales mayoristas dedicados a la venta de telas.

La emergencia generó la intervención inmediata de los bomberos, quienes se dirigieron al sitio para combatir las llamas. No obstante, uno de los dueños de uno de los locales, expresó en diálogo con un móvil de TN los inconvenientes en el inicio del siniestro: “El problema es que no había bomberos disponibles para apagar el fuego, hasta hace media hora era uno solo. No había agua, porque si había podía ir aplacando un poco”.

Por el momento no se reportaron heridos. “Los sábados no trabajamos, está cerrado, no trabaja nadie”, sostuvo el comerciante.

A raíz del incendio y el riesgo de derrumbes, las autoridades dispusieron el cierre de los accesos y prohibieron el ingreso a cualquier persona ajena al operativo de emergencia. “Los bomberos no nos dejan pasar por el peligro del derrumbe”, afirmó.

Cerca de las 18:30, el jefe de bomberos de La Matanza, Guillermo Amado, confirmó que habían logrado controlar el fuego.

Según explicó, el siniestro involucró un depósito de almacenamiento de bobinas de tela, con una extensión de 70 metros de fondo y una estructura que combina 20 metros de frente y, posteriormente, un anexo lateral de 30 metros.

El jefe de bomberos detalló en diálogo con TN: “Lo que nos estaba complicando el control en primera instancia es porque se encuentra en el centro de un centro de galerías y distribución de telas”.

“Íbamos a hacer un ataque aéreo, pero por las condiciones de las estructuras decidimos no hacerlo por el peso que podría generar el agua sobre la misma”, explicó Amado sobre parte de la estrategia. También dijo que, como parte de la estrategia, muchas veces dejaron de trabajar con el agua y no era que tenían problemas de presión, como creyeron los vecinos.

“Estamos al aire abierto, eso nos facilita un buen canal de aire para ventilar el humo”, afirmó el responsable del operativo, quien aclaró también que hasta el momento las pérdidas identificadas eran únicamente materiales.

Aseguró que trabajaron en conjunto con equipos de bomberos de San Martín, Merlo, Morón, Villa Ballester, Tres de Febrero y Hurlingham.

Mientras los dueños de los comercios se siguen acercando al lugar y esperan por novedades sobre sus pertenencias, por el momento se desconocen las causas del inicio del fuego. El fiscal Bianchi ordenó realizar las diligencias correspondientes tras el incendio, que generó únicamente daños materiales.

El tránsito quedó cortado sobre Satandford, entre Olavarría y Caaguazú, la autopista Ricchieri está normalizada en ambos sentidos.

En las imágenes que acompañan esta nota, compartidas por distintos usuarios en las redes sociales, se puede apreciar la gran columna de humo negro que se desplegaba y las intensas llamas dentro de algunos de los locales. La magnitud del foco ígneo fue tal que se podía ver al pasar por la autopista.