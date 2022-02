Se inició una investigación interna por un procedimiento policial en el Paraíso de Los Niños

Compartir

El jefe del Comando Radioeléctrico Policial, Comisario General Juan Villagra, comentó que se inició una investigación interna tras la viralización en redes sociales de un video donde un joven acusaba a un funcionario policial por presunta mala actuación en un procedimiento en el Paraíso de los Niños, de esta ciudad.

Según las actuaciones preliminares, todo sucedió alrededor de las 15:30 horas del martes, cuando dos efectivos de la policía provincial de la Zona 4 del Comando Radioeléctrico realizaban recorridas preventivas por sectores internos del Paraíso de los Niños.

Allí observaron a tres jóvenes en el lugar y como parte de un procedimiento rutinario que consiste en la identificación de la persona para establecer si cuentan o no con pedido de captura, comparendo, paradero y fundamentalmente si no son casos positivos de covid-19 circulando por la vía pública, se aproximaron a los mismos y tras informales el procedimiento a realizar, uno de ellos se exaltó y se negó a aportar sus datos, objetando en todo momento el accionar policial, alterando con ello la tranquilidad del lugar.

En esos momentos, arribó al sitio la supervisora de turno de la zona quien puso paños fríos a la situación y dialogó nuevamente con los jóvenes logrando identificarlos, tratándose de dos personas de 18 y una de 19 años y ante la consulta realizada a la Dirección General de Informática, se pudo establecer que no registraban ningún pedido, por lo que continuaron en el lugar.

Villagra señaló que se trató de un procedimiento diario, de rutina, que realiza la policía en la vía pública bajo dos ejes: el sanitario y de seguridad.

El primero de ellos para establecer si la persona es un caso positivo a covid-19 y lo segundo para saber si no registra algún pedido de captura, comparendo o paradero ya sea en causa judicial o contravencional, procedimiento que no dura más de 10 minutos.

También agregó que está bajo análisis el video difundido por redes sociales y se inició una causa administrativa interna a fin de establecer o no las responsabilidades funcionales de los policías.

“La capacitación de los hombres y mujeres policías en derechos humanos, normas sociales, atención al público y el trato cordial con la gente es una constante, desde su ingreso mismo a la institución a través de los Institutos de formación, más los cursos de actualización y perfeccionamiento, como así al ingresar cada uno en sus guardias”, remarcó.

Además, agregó que en caso de establecerse un mal actuar de un funcionario policial, en forma inmediata se toman las medidas disciplinarias que la situación amerite.

