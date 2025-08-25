Integrantes del Destacamento de Bomberos extinguieron un incendio generalizado en un complejo de alquileres en el barrio Obrero de Ingeniero Juárez; donde también se secuestraron estupefacientes.
Alrededor de las 01:00 horas de este lunes, efectivos policiales tomaron conocimiento del caso, registrado en calle Mitre y Neuquén.
De inmediato, acudieron al lugar y observaron que el fuego que se inició en uno de los inmuebles se propagaba hacia otros dos lindantes y un comercio, lo que demandó un arduo trabajo para controlar la situación.
Durante esa tarea, uno de los bomberos sufrió lesiones al rescatar de entre las llamas a la propietaria del complejo y el personal médico que lo atendió en el Hospital de Juárez determinó que las heridas no eran graves. Por otra parte, en el lugar se constató que el hecho fue intencional y se observó la destrucción de electrodomésticos, colchones y prendas de vestir del alquiler principal.
A todo esto, también se encontró en una de las habitaciones una balanza de precisión, papel engomado y dos envoltorios con estupefacientes.
Con la colaboración del personal de la delegación Drogas Peligrosas, se realizó el reactivo químico y pesaje de las sustancias: marihuana y cocaína, que fueron secuestradas y trasladadas hasta la dependencia policial.
Se investiga el incendio en un complejo de alquileres en Juárez
