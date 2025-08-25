Se investiga el incendio en un complejo de alquileres en Juárez

Integrantes del Destacamento de Bomberos extinguieron un incendio generalizado en un complejo de alquileres en el barrio Obrero de Ingeniero Juárez; donde también se secuestraron estupefacientes.

Alrededor de las 01:00 horas de este lunes, efectivos policiales tomaron conocimiento del caso, registrado en calle Mitre y Neuquén.

De inmediato, acudieron al lugar y observaron que el fuego que se inició en uno de los inmuebles se propagaba hacia otros dos lindantes y un comercio, lo que demandó un arduo trabajo para controlar la situación.

Durante esa tarea, uno de los bomberos sufrió lesiones al rescatar de entre las llamas a la propietaria del complejo y el personal médico que lo atendió en el Hospital de Juárez determinó que las heridas no eran graves. Por otra parte, en el lugar se constató que el hecho fue intencional y se observó la destrucción de electrodomésticos, colchones y prendas de vestir del alquiler principal.

A todo esto, también se encontró en una de las habitaciones una balanza de precisión, papel engomado y dos envoltorios con estupefacientes.

Con la colaboración del personal de la delegación Drogas Peligrosas, se realizó el reactivo químico y pesaje de las sustancias: marihuana y cocaína, que fueron secuestradas y trasladadas hasta la dependencia policial.