Se investiga error humano pero también estado de red ferroviaria

El juez federal Julián Ercolini investiga un posible error humano en el choque de trenes de la línea San Martín en Palermo, así como el estado de la red ferroviaria.

Si bien la investigación por estrago culposo aún no tiene imputados, ésas son las dos hipótesis que, se estima, en conjunto fueron las causantes del incidente del pasado viernes.

A manos del Juzgado ya llegó la información sobre planillas de funcionamiento del trayecto y que a esa altura debía guardar muchísima precaución, lo que se supone no hizo de acuerdo a las alertas que tenía.

Por ello, a partir de la próxima semana es que el magistrado va a empezar a escuchar a algunos de los pasajeros para corroborar cómo fue la velocidad de la formación llegando a esa altura en que se suscitó el accidente que dejó alrededor de un centenar de heridos.

Pero no es la única hipótesis y la otra información que ha solicitado el Juzgado es por qué un vagón de material estaba estacionado a la altura de la Avenida Figueroa Alcorta en un horario pleno.

Algunos de los interrogantes serán respondidos con la pericia que aún no entregó la Policía Federal al juez ni tampoco a la Junta de Seguridad del Transporte.

La otra averiguación es sobre la señalización que había en el trayecto que pudo haber complicado la conducción de la formación, a raíz del robo de cables en los últimos meses.

La información que tiene el Juzgado es que efectivamente existió el robo de cables previo al accidente pero la duda es por qué no se reemplazaron o se adoptó otra medida.

La causa que llevan adelante el juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo aún no tiene imputados.