Se juega Nueva edición del Súper Seven del Nordeste en Taraguy

La edición 2025 del Super Seven del Nordeste. A diferencia de las competencias anteriores, la actividad deportiva se centrará en un solo día, este sábado 8 en las instalaciones del club «cuervo».

Con la presencia del presidente de Taraguy, Juan Ramon Albornoz, dirigentes del club como Roberto Gómez Coll, Federico Solari, el encargado de competencia, Daniel Romero y el jugador «cuervo» Gerónimo Albornoz en uno de los salones de Oga (Mendoza e Irigoyen) se realizó la rueda de prensa. Al jugarse en un solo día los cupos de participantes es menor al de otras ediciones de la compentencia. Serán 16 los clubes que pugnarán por jugar por la tradicional Copa de Oro «Vicente Rosello».

Los clubes participantes serán agrupados en 4 grupos de 4 equipos. Jugarán por el sistema de todos contra todos en cada zona y los primeros de cada uno de las zonas clasificarán para las semifinales de la Copa de Oro. Los cuatro segundos serán semifinalistas de la Copa de Plata, igualmente pasará con los cuatro mejores terceros que disputarán la Copa de Bronce. Realizadas los encuentros semis se conocerán a los finalistas de esta competencia.

El Seven de Taraguy contará con representación de provincias como Salta (Universitario), Buenos Aires (Regatas Bella Vista), Santa Fe (Crar de Rafaela) y Misiones (Cataratas de Puerto Iguazú, Lomás de Posadas) respectivamente, más el elenco de 7 de San José de Paraguay. A los que se sumarán los clubes de Corrientes y Resistencia respectivamente. La competencia comenzará a las 15 hs y la final de la Copa de Oro se disputará aproximadamente a las 22 hs indico el titular del club organizador. Además se estará disputando la IX° edición del Seven de Menores «Nico» González Vilas para Menores de 12, 13 y 14 años.

Las actividades en el club arrancarán a las 10 de la mañana, hasta las 13 horas y luego desde las 15, comenzará la acción de clubes mayores. Del que participarán 16 equipos. Durante toda la jornada del sábado 8 de noviembre, en las instalaciones de Taraguy que se preparan para recibir a miles de aficionados y a los mejores jugadores de la especialidad.

El presidente, Albornoz, agradeció el apoyo de la prensa, como así también del Gobierno de la Provincia de Corrientes, de la Municipalidad de Corrientes y a Guinness, que este año acompaña al Super Seven. A todos los sponsors del club y a los que se suman para esta gran cita deportiva. Mientras Roberto Gómez Coll, puntualizó sobre la historia y los 31 años que lleva el certamen, y los homenajes que se brindarán a los amigos que acompañan y tienen sus premios especiales como al Mejor Jugador, al Espíritu Deportivo y al Referee Destacado.

En este sentido, además de los equipos competitivos, estará como invitado Pablo De Luca, referee de la URBA, junto al amplio staff de referees de la región. La jornada se completará luego de las finales, con la entrega de premios y un gran cuarto tiempo con Dee Jays en vivo, para un cierre a toda celebración. Las entradas se pueden adquirir a través de la siguiente pagina, taraguyrctickets.com.

En tanto para facilitar el acceso y aprovechar descuentos es conveniente comprar el acceso de forma virtual, aunque en puerta también se podrán comprar tickets y pagar el estacionamiento. Habrá transmisión en vivo durante la jornada a traves del canal de youtube de Zieta TV gracias a la producción de HAK Team. Las instalaciones del club, listas para un fácil acceso, estacionamiento amplio, las comodidades y atractivos para recibir a los visitantes y sponsors del club que acompañan la actividad.