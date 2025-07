Se jugó la primera fase de La Liga Federal Formativa U17 Femenina

Durante esta semana se desarrolló la primera etapa del certamen, en las ocho regiones de juego. Los 50 partidos se pudieron ver gratis a través de Básquet Pass.

Prometedor comienzo para La Liga Federal Formativa U17 Femenina. Para esta primera fase se disputaron un total de 50 partidos, correspondientes a las ocho regiones de juego de la competición: Centro, Litoral, Mesopotamia, Metropolitana, NEA, NOA, Sudeste y Sur.

Esta edición introduce un formato renovado, en el que todos los equipos seguirán en carrera después de la primera ronda. Según su rendimiento deportivo serán reubicados para afrontar la segunda etapa, que determinará los clasificados a los cuadrangulares de interconferencia y aquellos que deberán jugar la tercera fase.

FECHAS

1ra Fase – Regional: 5 y 6 de julio

2da Fase – Regional: 19 y 20 de julio

3ra Fase – Regional: 2 y 3 de agosto

4ta Fase – Interconferencias: 16 y 17 de agosto

5ta Fase – Interconferencias: 30 y 31 de agosto

6ta Fase – Cuadrangular Final: 13 y 14 de septiembre.

Por la Región Centro, Hindú (Córdoba) y Gorriones ganaron sus respectivas zonas y accedieron al Triangular C, junto a Sportivo Bolívar que accedió como mejor segundo. Los tres equipos restantes disputarán el Triangular D.

Por la Región Litoral, Atlético Paracao y Náutico Sportivo Avellaneda ganaron sus respectivas zonas y accedieron al Triangular C, junto a Regatas Uruguay que accedió como mejor segundo. Los tres equipos restantes disputarán el Triangular D.

Por la Región Mesopotamia, Libertad de Sunchales e Independiente de Ataliva, ganaron sus respectivas zonas y accedieron al Triangular C, junto a Sport Club de Cañada de Gómez que accedió como mejor segundo. Los tres equipos restantes disputarán el Triangular D.

Por la Región Metropolitana, Obras Basket y Vélez Sarsfield ganaron sus respectivas zonas y accedieron al Triangular C, junto a Lanús que accedió como mejor segundo. Los tres equipos restantes disputarán el Triangular D.

Por la Región NEA, Hércules de Charata y Amad de Goya ganaron sus respectivas zonas y accedieron al Triangular C, junto a Unión Goya que accedió como mejor segundo. Los tres equipos restantes disputarán el Triangular D.

Por la Región NOA, Quimsa ganó su cuadrangular y clasificó automáticamente a la cuarta fase del certamen. Los tres equipos restantes disputarán el Triangular B.

Por la Región Sudeste, All Boys de La Pampa y 9 de Julio de Bahía Blanca ganaron sus respectivas zonas y accedieron al Triangular C, junto a Rivadavia de Necochea que accedió por ser segundo en Triangular A. Bahiense del Norte y Estudiantes de Rosa disputarán un mano a mano, para clasificar a fase tres.

Por la Región Sur, Centro Español y Federación Deportiva ganaron sus respectivas zonas y accedieron al Triangular C, junto a Independiente de Neuquén que accedió por ser segundo en el Cuadrangular A. Los cuatros equipos restantes disputarán el Cuadrangular D.

Todos los partidos se pudieron ver en vivo y de forma gratuita por Básquet Pass; mientras que los resultados, tablas de posiciones y estadísticas están disponibles a través de la aplicación de CAB para dispositivos móviles