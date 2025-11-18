Se lanzó el nuevo Campeonato de las Naciones y Los Pumas ya conocen rivales

El demorado fixture del nuevo certamen anual que enfrentará cada dos años al Norte vs. el Sur se difundió este lunes.

Luego del histórico triunfo frente a Escocia en Edimburgo, Los Pumas recibieron otra gran noticia: se conoció el demorado fixture del Campeonato de Naciones, el nuevo torneo de rugby que reunirá a los 12 mejores países del mundo.

Esta nueva competición, que se disputará cada dos años y comenzará en 2026, contará con los equipos europeos del Seis Naciones (Inglaterra, Francia, Irlanda, Gales, Italia y Escocia), los cuatro del Rugby Championship (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica) y dos invitados (Fiji y Japón en la primera edición) y llegará para reemplazar a los partidos internacionales que se disputaban hasta ahora en julio y noviembre.

La creación de este torneo no implica la eliminación de los otros habituales. El Seis Naciones y el Rugby Championship seguirán existiendo. La Nations se jugará cada dos años (2026, 2028, 2030…) para no coincidir con temporadas de mundiales (2027, 2031, 2035…) ni las giras de los Lions por Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia (2029, 2033, 2037…), aunque quizá se agregue algún otro destino.

Los Pumas debutarán el 4 de julio de 2026 contra Escocia, equipo al que derrotaron el pasado domingo por 33-24 en Murrayfield. En las jornadas siguientes jugarán, también de locales, contra Gales (11) e Inglaterra (18). Ya en Europa, visitarán a Irlanda, Italia y Francia en noviembre. Los estadios aún no se definieron.

El lanzamiento del torneo representa un hito para el rugby internacional y una oportunidad estratégica para Argentina, que contará con mayor continuidad competitiva ante las potencias mundiales. Al respecto, Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, dijo: “El lanzamiento del Nations Championship marca un paso histórico para el rugby mundial, y es un orgullo que Los Pumas formen parte de esta nueva era del deporte. Este torneo eleva la competencia, potencia el crecimiento de todas las naciones y ofrece a nuestros jugadores la oportunidad de medirse regularmente con las potencias del hemisferio norte y sur. Confiamos en que Argentina estará a la altura del desafío, representando la pasión que nos caracteriza en cada presentación, y contribuyendo a asegurar un camino de crecimiento constante para el rugby en toda la región”.

El formato de competición

Cada equipo del norte (los europeos) se enfrentará a los seis del sur y viceversa para establecer una clasificación por conferencias (Norte y Sur). El torneo acabará con un fin de semana de finales (del 27 al 29 de noviembre), con seis en tres días, a desarrollarse en Twickenham, Inglaterra.

Todo el calendario

del Campeonato de

Naciones de Rugby

1ª fecha (4 de julio)

All Blacks vs. Francia

Australia vs. Irlanda

Sudáfrica vs.Inglaterra

Japón vs. Italia

Los Pumas vs. Escocia

Fiji vs. Gales

2ª fecha (11 de julio)

Australia vs. Francia

All Blacks vs. Italia

Sudáfrica vs. Escocia

Fiji vs. Inglaterra

Japón vs. Irlanda

Los Pumas vs. Gales

3ª fecha (18 de julio)

Japón vs. Francia

All Blacks vs. Irlanda

Australia vs. Italia

Sudáfrica vs. Gales

Los Pumas vs. Inglaterra

Fiji vs. Escocia

4ª fecha (6 al 8 de noviembre)

Francia vs. Fiji

Inglaterra vs. Australia

Italia – Sudáfrica

Escocia vs. All Blacks

Irlanda vs. Los Pumas

Gales vs. Japón

5ª fecha (13 al 15 de noviembre)

Francia vs. Sudáfrica

Italia vs. Los Pumas

Gales vs. All Blacks

Inglaterra vs. Japón

Irlanda vs. Fiji

Escocia vs. Australia

6ª fecha (21 de noviembre)

Francia vs. Los Pumas

Inglaterra vs. All Blacks

Irlanda vs. Sudáfrica

Gales vs. Australia

Escocia vs. Japón

Italia vs. Fiji

Finales en

Twickenham

27 de noviembre: 6º Norte vs. 6º Sur y 3º Norte vs. 3º Sur

28 de noviembre: 5º Norte vs. 5º Sur y 2º Norte vs. 2º Sur

29 de noviembre: 4º Norte vs. 4º Sur y 1º Norte vs. 1º Sur