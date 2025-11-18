Se lanzó el nuevo Campeonato de las Naciones y Los Pumas ya conocen rivales

El demorado fixture del nuevo certamen anual que enfrentará cada dos años al Norte vs. el Sur se difundió este lunes.
Luego del histórico triunfo frente a Escocia en Edimburgo, Los Pumas recibieron otra gran noticia: se conoció el demorado fixture del Campeonato de Naciones, el nuevo torneo de rugby que reunirá a los 12 mejores países del mundo.
Esta nueva competición, que se disputará cada dos años y comenzará en 2026, contará con los equipos europeos del Seis Naciones (Inglaterra, Francia, Irlanda, Gales, Italia y Escocia), los cuatro del Rugby Championship (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica) y dos invitados (Fiji y Japón en la primera edición) y llegará para reemplazar a los partidos internacionales que se disputaban hasta ahora en julio y noviembre.
La creación de este torneo no implica la eliminación de los otros habituales. El Seis Naciones y el Rugby Championship seguirán existiendo. La Nations se jugará cada dos años (2026, 2028, 2030…) para no coincidir con temporadas de mundiales (2027, 2031, 2035…) ni las giras de los Lions por Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia (2029, 2033, 2037…), aunque quizá se agregue algún otro destino.
Los Pumas debutarán el 4 de julio de 2026 contra Escocia, equipo al que derrotaron el pasado domingo por 33-24 en Murrayfield. En las jornadas siguientes jugarán, también de locales, contra Gales (11) e Inglaterra (18). Ya en Europa, visitarán a Irlanda, Italia y Francia en noviembre. Los estadios aún no se definieron.
El lanzamiento del torneo representa un hito para el rugby internacional y una oportunidad estratégica para Argentina, que contará con mayor continuidad competitiva ante las potencias mundiales. Al respecto, Gabriel Travaglini, presidente de la UAR, dijo: “El lanzamiento del Nations Championship marca un paso histórico para el rugby mundial, y es un orgullo que Los Pumas formen parte de esta nueva era del deporte. Este torneo eleva la competencia, potencia el crecimiento de todas las naciones y ofrece a nuestros jugadores la oportunidad de medirse regularmente con las potencias del hemisferio norte y sur. Confiamos en que Argentina estará a la altura del desafío, representando la pasión que nos caracteriza en cada presentación, y contribuyendo a asegurar un camino de crecimiento constante para el rugby en toda la región”.
El formato de competición
Cada equipo del norte (los europeos) se enfrentará a los seis del sur y viceversa para establecer una clasificación por conferencias (Norte y Sur). El torneo acabará con un fin de semana de finales (del 27 al 29 de noviembre), con seis en tres días, a desarrollarse en Twickenham, Inglaterra.
Todo el calendario
del Campeonato de
Naciones de Rugby
1ª fecha (4 de julio)
All Blacks vs. Francia
Australia vs. Irlanda
Sudáfrica vs.Inglaterra
Japón vs. Italia
Los Pumas vs. Escocia
Fiji vs. Gales
2ª fecha (11 de julio)
Australia vs. Francia
All Blacks vs. Italia
Sudáfrica vs. Escocia
Fiji vs. Inglaterra
Japón vs. Irlanda
Los Pumas vs. Gales
3ª fecha (18 de julio)
Japón vs. Francia
All Blacks vs. Irlanda
Australia vs. Italia
Sudáfrica vs. Gales
Los Pumas vs. Inglaterra
Fiji vs. Escocia
4ª fecha (6 al 8 de noviembre)
Francia vs. Fiji
Inglaterra vs. Australia
Italia – Sudáfrica
Escocia vs. All Blacks
Irlanda vs. Los Pumas
Gales vs. Japón
5ª fecha (13 al 15 de noviembre)
Francia vs. Sudáfrica
Italia vs. Los Pumas
Gales vs. All Blacks
Inglaterra vs. Japón
Irlanda vs. Fiji
Escocia vs. Australia
6ª fecha (21 de noviembre)
Francia vs. Los Pumas
Inglaterra vs. All Blacks
Irlanda vs. Sudáfrica
Gales vs. Australia
Escocia vs. Japón
Italia vs. Fiji
Finales en
Twickenham
27 de noviembre: 6º Norte vs. 6º Sur y 3º Norte vs. 3º Sur
28 de noviembre: 5º Norte vs. 5º Sur y 2º Norte vs. 2º Sur
29 de noviembre: 4º Norte vs. 4º Sur y 1º Norte vs. 1º Sur