Se levantó el corte de RN 11 en Clorinda: «Si el gobierno provincial no puede ayudarnos pedimos que no nos ponga trabas», sostuvo Marta Mendoza

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Marta Mendoza, referente del Frente Social Darío Santillán de Clorinda se refirió al corte sobre RN 11 que se llevó a cabo ayer en la Segunda Ciudad para exigir que dejen de bloquear el paso del camión que trae mercaderías para los merenderos, las cuales son de suma importancia, más aún teniendo en cuenta el difícil momento económico que atraviesa el país. «Durante todo el año estuvimos sufriendo la retención de los camiones que venían destinados para la asistencia social. Al principio creíamos que era una cuestión de diferencias políticas entre Nación y Provincia», dijo.

Y continuó: «veníamos dialogando con RENTAS, remitiendo remitos de la mercadería, estaba todo bien hasta que lo volvieron a retener diciendo que el remito estaba mal emitido. Fue un invento porque al camión que traía pan dulce lo liberaron y llegó ayer a las 15 horas en Clorinda».

«El ministro Antonio Ferreyra nos recibirá hoy, traemos un pedido de compromiso y esperamos que esté presente la directora de RENTAS».

Mendoza dejó en claro que «los camiones son enviados desde el Ministerio de la Nación para poder asistir a los 18 merenderos y 3 comedores en los que damos de comer; nosotros estamos ayudando a nivel provincial, cada organización social presta servicios, no solamente servimos un plato de comida, también trabajamos en huertas, carpintería».

«La situación en la que estamos es difícil, si el Gobierno Provincial no puede ayudarnos, pedimos que no nos ponga trabas. Hicimos un protocolo en una nota para que sea firmada para y no tengamos que salir a la ruta cada vez que tengamos que recibir un camión con alimentos», culminó.