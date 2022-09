Se levantó el corte del Puente Blanco, pero si no se entregan los módulos, volverán con la medida

Compartir

Luego de una audiencia remota desde el corte de ruta entre los manifestantes y las autoridades, se decidió finalmente levantar la medida de fuerza hasta las 10 horas de esta mañana, cuando las 47 familias esperan la entrega de módulos habitacionales. “Si es que nos dan una solución para todos se levanta el corte definitivamente”, señaló Beatriz, una de las manifestantes, al Grupo de Medios TVO.

“En estos momentos levantamos el corte porque nos dijeron que esperemos a mañana, que van a registrar a las personas que no tuvieron módulo y que nos van a brindar uno. Así nos dijeron, van a registrar las personas que no tuvieron y se le va a dar uno, y a las personas que ya tuvieron no”, agregó la mujer.

De esta forma, tras unos 6 días de protesta, primero en el barrio San Antonio y luego sobre el Puente Blanco, los manifestantes aguardan a la vera de la ruta el cumplimento de lo acordado en la audiencia que tuvo lugar ayer, en donde les indicaron que realizarán un registro para otorgarle un módulo habitacional a aquellas familias que aún no lo han recibido.

“Elegimos ponernos a un lado para que el tránsito siga procediendo hasta mañana porque como nosotros pedimos el módulo para todos, si nos dan lo que nosotros pedimos, no vamos a levantar el corte o sino se va a extender otra vez desde las 10 de la mañana. Acá nos quedamos, vamos a esperar la respuesta hasta las 10 horas, si es que nos dan una solución para todos, se levanta el corte definitivamente, pero si es que no tenemos una respuesta coherente, como la que estamos buscando, vuelve el corte”, finalizó Beatriz, una de las 47 familias que piden la entrega de los módulos.

