Se levantó el paro de colectivos urbanos y el servicio se presta con normalidad en la ciudad

Durante la mañana de ayer se destrabó el conflicto entre los trabajadores y la empresa Crucero del Sur y se restableció el servicio de transporte urbano de pasajeros, que funciona de manera normal en todo el ejido urbano.

Al respecto, el subsecretario de Transporte y Emergencia del Municipio, Dr. José Olmedo, precisó: “A partir de las 9 de la mañana comenzaron a circular nuevamente los distintos internos de la empresa Crucero del Sur a prestar el servicio en cada una de las líneas de colectivos, debido a que los trabajadores percibieron el bono que estaban reclamando”.

“Además, a partir de que el gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, y el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, suscribieron la extensión del subsidio al transporte urbano, se logró llevar tranquilidad a los choferes, puesto que gran parte de ese dinero estará destinado al cumplimiento de las obligaciones salariales por parte de la empresa prestataria del servicio”, manifestó el funcionario.

“Desde el municipio, durante toda la jornada del miércoles estuvimos abocados a garantizar al menos la prestación del servicio de emergencia pero por suerte la situación se destrabó con la totalidad del pago del bono que estaban reclamando los trabajadores y los colectivos ya circulan de manera normal en toda la ciudad”, concluyó Olmedo.

Mendoza

De la misma forma Diego Mendoza, delegado de la UTA en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre el fin de la medida de fuerza luego de que les depositaran el dinero adeudado.

Asimismo hizo mención al pago de salarios del mes de octubre que aún no se acreditó. “Entendemos que este viernes hay feriado bancario, estuvo complicada la semana, el gerente manifestó que para el lunes o martes de la semana que viene tendría que estar el pago, más de eso no, no tendría que haber mayores inconvenientes, estamos a la espera de eso”, dijo.

Seguidamente manifestó que iba a mantener una asamblea con los trabajadores de la empresa Godoy que vienen reclamando poder empezar a trabajar ante la reactivación del transporte en la provincia. “Nosotros nos vamos a reunir en asamblea con los compañeros de Godoy, ha transcurrido mucho tiempo y necesitamos que nos den una solución”, dijo.

“Vamos a ver qué definiciones hay para el transporte provincial, ya los minibuses están trabajando y nosotros necesitamos una respuesta contundente por parte del gobierno de ver qué piensa hacer con los servicios provinciales, hace 7 meses estamos tirados prácticamente en la calle, desde hace unos meses estamos en la empresa Godoy por Gutnisky, luego fuimos hacia el centro, hoy creo que ya los compañeros no dan más, me han manifestado que es muy desesperante la situación, veremos qué medidas tomar o qué haremos para que alguien nuevamente nos escuche”, señaló.

Finalizó diciendo que “de la empresa no tenemos novedades, ellos siempre se escudan en que necesitan ayuda económica de la provincia, estamos con ese tira y afloje, pero tampoco podemos estar rehenes de esta situación los trabajadores, en estos días veremos qué hacer, necesitamos que alguien nos diga de qué manera vamos a seguir, estamos a un mes de que lleguen las fiestas, se pone muy preocupante toda esta situación”.

