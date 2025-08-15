Se llevó a cabo la Jornada sobre Lineamientos Generales para una pesquisa en Neurodesarrollo

El jueves, 14 de agosto, a partir de las 8.00 horas, en el salón auditorio del Hospital Odontológico de Complejidad Integrada, se realizó la Jornada sobre “Lineamientos Generales para una pesquisa en Neurodesarrollo”, organizada por el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y el Hospital de la Madre y el Niño.

Declarada de interés ministerial, contó con la participación de 120 profesionales, en su mayoría de salud y también de otros ámbitos, tanto de la Capital como del interior, vinculados con la atención clínica de niños y adolescentes.

La apertura estuvo a cargo del Director asociado del Hospital de la Madre y el Niño, el doctor Néstor Galván y de la Jefa de la sección psicología, la licenciada Alejandra Carrizo, quienes destacaron la importancia de abordar esta temática a fin de seguir optimizando la atención de los pacientes.

Además, estuvieron presentes, la jefa del Departamento de Docencia e Investigación del nosocomio, la doctora Soledad Alegre; el director de Salud Mental y Prevención de Adicciones, el licenciado Marcelo Kremis; la directora de la Junta Evaluadora de Discapacidad, la licenciada Lis Yanacón,del Ministerio de Desarrollo Humano; el jefe de Educación Especial y de Educación Domiciliaria y Hospitalaria, del Ministerio de Cultura y Educación, el trabajador social Gustavo Miers, entre otros.