Se llevó a cabo la Primera Jornada de Salud Mental y Bienestar de la Universidad Nacional de Formosa

Ayer, en la Sala de Rectores de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), se desarrolló la Primera Jornada de Salud Mental y Bienestar, denominada “Dale like a tu Salud Mental”.

El evento contó con la organización de la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Género y Discapacidad de la casa de estudios. Además, participaron representantes de la Fundación Libella y Mi Espacio Terapéutico, quienes realizaron un abordaje profesional con respecto a la temática.

El rector de la UNaF, Prof. Esp. Augusto Parmetler comentó al respecto que “es una actividad que, entre los temas analizados, se aproxima al tratamiento del miedo que todos tenemos en algún momento de la vida: ante un examen o ante distintas situaciones que se nos presentan, y sobre todo cómo manejar dichos miedos”.

“Sabemos que el miedo a veces paraliza y provoca ciertas enfermedades conocidas, por eso es destacable que los centros de estudiantes, los docentes especialistas en el tema y el equipo de psicólogos y psicopedagogos que trabaja con nuestros alumnos para poder orientarlos, estén presentes en esta jornada. En la Subsecretaría tenemos un gran equipo de profesionales que trabaja arduamente en esta materia, escuchando las diferentes problemáticas que tienen los estudiantes con el fin de darles herramientas para que puedan superarlas”.

La subsecretaria de Género, Discapacidad y Derechos Humanos de la UNaF, Prof. Griselda Correa, dijo que “esta actividad conmemora el mes de la prevención del suicidio y que surge a partir de pedidos de los centros de estudiantes, que solicitaban que se trate esta temática. Por lo cual, nos comunicamos con la Fundación Libella, cuyos profesionales acudieron a la convocatoria para brindar estas charlas en forma totalmente gratuita, razón por la que estamos muy agradecidos”.

“Esto se trata de cuidar la salud mental de nuestros estudiantes, docentes y no docentes, por eso estamos muy satisfechos con la concurrencia que tenemos. También agradecemos a las autoridades de la UNaF que nos dieron un gran apoyo para que esta Jornada se lleve a cabo”.

El Lic. Daniel Arce, miembro de la Fundación Libella, señaló que “estamos muy contentos y agradecidos por lo que se está generando a partir de las disertaciones de nuestros colegas. Hablamos sobre nutrición, de la gestión de las emociones, de la autoestima, de relaciones tóxicas, es decir que tenemos un gran abanico de temas que queremos trabajar con los estudiantes y con la comunidad”.

La Lic. Yessica Müller, de la mencionada fundación, resaltó que “uno de los objetivos de la Jornada es concientizar sobre lo que realmente nos mueve, que son las emociones. Desde nuestra fundación trabajamos fuertemente en que las personas empiecen a hablar sobre las emociones e identificarlas. Es frecuente que las personas no quieran experimentar tristeza o ansiedad, sin las cuales no podríamos vivir porque nos pasaría de todo. Por ello, las emociones cumplen un rol fundamental en nuestra vida cotidiana y es importante aprender a regularlas e identificarlas”.

El Lic. Alejo Schaab, quien forma parte del equipo de Mi Espacio Terapéutico, comentó que “vinimos a hablar sobre ansiedad y ataques de pánico, brindando información general a los estudiantes sobre lo que denominamos psico-educación. Es dar conceptos básicos sobre esa temática que es importante para los estudiantes del área de humanidades, sobre todo de la salud mental, con el fin de identificar trastornos como los ataques de pánico y saber qué hacer”.

Por su parte, la Lic. Florencia Nievas, quien también integra el equipo de Mi Espacio Terapéutico, señaló que “vinimos a brindar información general acerca de cómo se puede presentar la ansiedad, sus síntomas, el poder escuchar las señales del cuerpo, buscar la ayuda necesaria a través de la psicoterapia, una interconsulta médica o una interconsulta al área de psiquiatría, en caso de ser necesario. También hablamos sobre las herramientas a utilizar en el manejo del stress, por lo que nos encontramos con muchas personas que se sentían identificadas con respecto a lo que podíamos hablar”.

“La ansiedad forma parte a lo que enfrentamos diariamente, pero debemos saber que cuando no la podemos controlar, es necesario hacer una interconsulta con un profesional, ya que esa ansiedad pasa a ser persistente. Entonces, las personas que padecen de esta ansiedad empiezan a tener ataques de pánico y llegan a tener un alto grado de stress, por lo que requieren de una interconsulta, para que tengan las herramientas necesarias para desenvolverse”.

El Lic. Schaab culminó agregando que “teníamos ganas de venir a comentar el día a día de nuestra experiencia a los estudiantes, ya que nos gusta compartir lo que podamos brindarles para que ellos puedan entender y utilizarlo cuando les toque intervenir como profesionales”.

