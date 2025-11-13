Se llevó a cabo una capacitación sobre la Ley Micaela en El Chorro

En el marco de mes de noviembre, de prevención y erradicación de la violencia hacia la mujer, la secretaria de la Mujer del Gobierno de la provincia de Formosa, la licenciada Patricia Hermosilla, con su equipo técnico profesional realizaron una capacitación sobre la Ley Micaela en la localidad de El Chorro.

Asistieron el intendente local Alejandro Moreno y la subsecretaria de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Familia y Discapacidad del Municipio, la licenciada Gisel Toledo.

Además estuvieron presentes equipos técnicos del Ministerio de la Comunidad y distintos organismos locales de educación y salud, así como el SENASA, el Banco Formosa y la Oficina de Violencia Intrafamiliar de Género de la Policía de Formosa.

En ese contexto, se subrayó que la Ley Micaela hace referencia a la capacitación obligatoria de todas y todos los agentes de los tres Poderes del Estado en perspectiva de género y prevención de la violencia.