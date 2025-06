Se llevó adelante histórico debate en la UNaF rumbo a la reforma constitucional

Anoche, se llevó a cabo en la Biblioteca Central del campus universitario de la UNaF el primer debate público de cara a la elección de convencionales constituyentes que se celebrará este domingo 30 de junio en Formosa. En ese marco, se elegirán 30 representantes encargados de llevar adelante una reforma integral de la Constitución provincial.

Desde la organización, destacaron que “este debate se enmarca en las permanentes acciones de la UNaF para fomentar la formación ciudadana y fortalecer la vida democrática. Este evento es un hito histórico”.

Participantes y ausencias

El debate contó con la presencia de Emilio Grippaldi (Despertando Leones), Juan Sebastián Montoya (Formosa Avanza), Guillermo Federico Evans (La Fuerza del Pueblo), Sebastián Migues (Las Fuerzas del Cielo, en representación de Atilio Basualdo), y Omar Gutiérrez (Alianza para la Libertad y la República, en representación de Francisco Paoltroni).

En contraposición, Antonio Prieto (Confluencia Ciudadana) y Graciela De la Rosa (Frente para la Victoria) fueron los grandes ausentes, lo que generó cuestionamientos por parte de algunos de los oradores.

Voces críticas

al modelo actual

Uno de los discursos más enfáticos fue el de Guillermo Evans, quien cuestionó la falta de un proyecto de reforma claro por parte del oficialismo: «No tenemos todavía un proyecto de Constitución. Presumimos que está redactado, pero nos preocupa que no lo muestren. El gobernador dijo que se busca incorporar nuevos derechos, pero no aclara cuáles. Este debate servía justamente para eso: discutir propuestas concretas», sostuvo.

En la misma línea, Emilio Grippaldi denunció que la convocatoria a reforma responde a una estrategia política: «Es una tentativa de ardid fraudulento para violar el fallo de la Corte Suprema. Si no se incluye una cláusula transitoria que lo prohíba, el veterano gobernante podría usar esta reforma para volver a habilitar su reelección, como ya hizo en 1995. Conoce todas las artimañas», advirtió, en referencia a Gildo Insfrán.

Defensa de la libertad

y del rol ciudadano

Sebastián Migues, representante de Las Fuerzas del Cielo, destacó su regreso a la política motivado por el espacio libertario: «Después de tantos años bajo el régimen de Insfrán había decidido dejar la política. Gracias a Javier Milei volví, porque entendí que la verdadera división está entre quienes quieren vivir del Estado y quienes creemos en la libertad individual y el mínimo rol estatal», expresó.

Por su parte, Juan Sebastián Montoya recordó su actuación como abogado durante la pandemia: «Presenté habeas corpus, amparos, y logré fallos a favor de los derechos de los formoseños. Eso derivó en el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reelección indefinida. Esta Convención es una gran oportunidad para transformar la vida de la gente, garantizar la división de poderes y poner fin a la suma del poder público», afirmó.

Una mirada académica

y constitucional

Finalmente, Omar Gutiérrez, abogado con 40 años de trayectoria, aportó una visión pedagógica del rol de la Constitución: «Estoy acá porque me avalan cuatro décadas de ejercicio profesional. Le pedí al senador Paoltroni la oportunidad de estar presente para devolverle a la sociedad lo que me dio. En cinco minutos quiero explicar no solo desde la didáctica, sino desde lo práctico, por qué la Constitución es vital y cómo afecta la vida de cada ciudadano», sostuvo.

Con este debate, la Universidad Nacional de Formosa se posiciona como un espacio clave para el diálogo democrático y el intercambio plural de ideas, en un proceso que definirá las bases institucionales de la provincia en los próximos años.