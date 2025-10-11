Se llevó adelante la cuarta edición de la Zumba Rosa, una fiesta por la vida y la salud pública

Con un imponente marco de público y un clima de alegría, la cuarta edición de la Zumba Rosa “Unidas por la vida” volvió a convertir la Plaza San Martín de la ciudad capital en un espacio de encuentro, energía y compromiso.

Más de 800 mujeres, junto a familias y jóvenes, participaron de esta jornada organizada por la concejal justicialista María del Carmen “Petu” Argañaraz, que contó con el acompañamiento de profesores y profesoras de zumba de las agrupaciones Compromiso Formoseño, Sumar, 17 Joven, Compromiso Peronista e institutos de zumba locales.

El evento fue una celebración del movimiento y la música, pero también una fuerte acción de promoción de la salud pública. Durante la tarde, numerosas mujeres pudieron acceder de manera gratuita a estudios mamográficos en el mamógrafo móvil, en el marco de la campaña de prevención del cáncer de mama.

“Defender la vida también es garantizar el acceso a la salud pública, gratuita y de calidad. Cada mujer que hoy se hizo un estudio es una historia que puede seguir escribiéndose”, expresó la concejal Argañaraz, quien agradeció al equipo médico y al personal del Ministerio de Desarrollo Humano por su acompañamiento.

La jornada contó con la participación de reconocidos profesores y profesoras que pusieron ritmo y entusiasmo al escenario: Pablo Benítez, Mónica Cáceres, Miguel Cáceres, Marisol Falcón, Alberto Arce, Sabrina Oviedo, Fernanda Martínez, David Leiva, Soledad Galeano, Florencia Insfrán, Leo Servín, Diana Ortiz y la máster class de Leo Pucheta, entre otros.

“Hoy bailamos unidas por la vida, y también unidas por un modelo que defiende lo que otros quieren destruir: la salud pública, la inclusión, la solidaridad”, sostuvo Argañaraz durante su discurso, enlazando la consigna del evento con el contexto político nacional.

De cara a las elecciones del 26 de octubre, la concejal pidió a las mujeres la defensa de los derechos conquistados y del Modelo Formoseño, convocando a acompañar con el voto a los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria, Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, “en defensa de la igualdad, la justicia social y la soberanía de nuestro pueblo”.

El cierre fue una postal de unidad y esperanza: cientos de mujeres con sus remeras rosas, aplaudiendo juntas, alzando una consigna simple y poderosa: “Defendemos la vida. Unidas por la vida. Defendemos la salud pública”.