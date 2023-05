Se llevó adelante la reunión de la militancia enel Comité provincial de la Unión Cívica Radical

Ayer, en el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical se llevó adelante la «Reunión de la Militancia», de la misma participaron todos los candidatos, legisladores nacionales, provinciales y concejales.

Quien abrió la reunión fue el candidato a gobernador de Formosa, Fernando Carbajal quien aseveró que «estoy muy contento de poder estar en este comité y que este lleno de militantes. Esto es muy importante».

«Quiero además decirles y recordarles que tenemos un enorme trabajo y son los militantes, son el baluarte de la oposición, quiero reivindicar a los dirigentes que están en el interior, aguantando las presiones y dando la pelea, respondiendo a las necesidades de los vecinos y si hoy en radicalismo vuelve a ser lo que fue en otra época», agregó.

«Si queremos llegar al gobierno de la provincia, a la Municipalidad o al Gobierno Nacional es porque hay hombres y mujeres como ustedes en cada uno de los barrios dando la batalla por los derechos de los formoseños», manifestó el candidato a Gobernador.

«Sé que muchas veces han tenido que salir a caminar los barrios con el desgano de saber que era una batalla que teníamos perdida, pero que igual valía la pena dar porque teníamos que preservar los valores de nuestro partido y ahí los veíamos a los militantes caminando, pero sabiendo que el triunfo era imposible y que la realidad era compleja», indicó.

«Hoy estamos en una realidad diferentes por primera vez por un conjunto de la circunstancia tenemos la posibilidad cierta y efectiva de ganar el gobierno, esto era así hace 5 días, pero ahora es mucho más fuerte porque tenemos que ahora también tenemos la posibilidad de dar la batalla jurídica y tumbar a ese tirano porque hay que decirle a Gildo y a toda la banda que lo acompaña que lo único que nosotros queremos para ganar las elecciones es igualdad de condiciones, no queremos ventaja ni proscripción, queremos dar la pelea en igualdad de condiciones que nunca nos permitieron, si estamos en igualdad de condiciones le vamos a ganar y para ello lo que tenemos que hacer es que se respete la constitución y que Gildo no sea candidato, es así de simple», indicó.

«Vamos a dar esa pelea, estamos obligados a darla. Que no venga ningún caradura improvisado a pasarnos factura porque nosotros fuimos le primer partido en dar pelea en la justicia por la reelección indefinida», explicó Carbajal.

«Creo que vamos a ganar la pelea por la gobernación, pero nuestro triunfo debe ser político, a Gildo Insfrán y a toda esa banda le vamos a ganar en la calle, barrio por barrio, dialogando con cada uno de los vecinos. Vamos a ganar la intendencia de la ciudad de Formosa, las localidades y también la provincia de Formosa. De acá al 25 de junio vamos todos juntos trabajando para cambiar Formosa. Este 2023 Formosa cambia, este 2023 Gildo se va a su casa», puntualizó.