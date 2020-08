Se mueve el mercado de pases de la Liga Nacional de Básquet

Compartir

Luego del doblete realizado por San Lorenzo esta semana, fichando a dos de los jugadores más buscados del mercado (Kevin Hernández y Jonathan Maldonado), empezó a moverse un tablero que estaba congelado desde la cancelación de la temporada 2019/20. Veamos qué hay para analizar.

San Lorenzo, tras estos dos fichajes, seguirá sin entrenador al menos hasta que se sepa cuándo se juega la 2020/21. Igual, Néstor García y Silvio Santander son los dos principales candidatos. Santander tenía una chance en Japón que se cayó, aunque igual aspira a llegar a Europa.

Instituto tiene abrochado aunque no oficialmente a Nacho Alessio y fue por Gonzalo Torres, otro interior. Espinoza no seguiría, y no descartan a Nico Romano luego de México. No lo anunciaron, pero seguirá Scala. ¿Es Ramírez Barrios una opción si no sale alguna de los ala pivotes mencionados? Podría ser.

Scala era uno de los pretendidos por Boca, que tras fichar a Gonzalo García salió a buscar jugadores. Del plantel 2019/20 podrían seguir Boccia y Leiva. Ahora necesitan la media cancha. Fueron por Schattmann y harían un esfuerzo por el Toro Acuña, aunque el pivote no quiere volver a la Argentina. Claro que para eso tendría que tener algo seguro afuera, cosa que hoy no tiene.

Gimnasia, en una situación un tanto extraña, finalmente se quedará con Seba Orresta, que ya casi tiene arreglada su salida de Ferro. Lo de extraña va a cuento de que cambió de base porque Manue Buendía les había dicho que se iría al exterior o a Córdoba, y al final el cordobés terminó aclarando que jugaría en la Liga. La confusión ahora lo dejó libre. Esperan una respuesta de Vega, que quiere irse a Europa. Y ver qué hacen con el puesto del 5, donde Acuña se fue.

Comunicaciones aspira esta semana a cerrar las renovaciones de Gerlero, Fierro y Cequeira. Defelippo está lejos, aunque querrían mantenerlo. Fueron por Schattmann y Gallizzi, pero difícilmente consigan al pivote.

Ferro está solucionando la salida de Orresta y de Marín, y tiene alguna aspiración de renovar a Massarelli y Thomas, pero es complicado que lo logre. En realidad, tiene opción por ambos, pero igualando ofertas. Luego de fichar a Federico Fernández de DT, tiene un listado amplio de jugadores en el marco de un presupuesto recortado (Buendía, Diez, Morales, Hure, Pablo Martínez, Penacchiotti, etc).

San Martín

San Martín ahora solo está enfocado en renovar a Acevedo. Sus vecinos de Regatas cerraron a Pato Tabarez porque ven casi imposible renovar a Ramírez Barrios. Apuntan ahora a mantener a Taya y a Saiz, y verán el tema de Arengo. Paolo es una fija.

Olímpico

Olímpico todavía no movió fichas. Quiere retener a De los Santos. Bahía no hará movimientos importantes, mientras que Hispano, que ayer fichó a Gabriel Piccato, piensa en retener a varios de los nacionales, y también a Ken Barlow, y fichar otro americano como pivote. Interesaría el retorno de Sebastián Mignani, pero ahora habrá que ver la idea de Piccato. Paletta busca ofertas en el extranjero. La ficha central a cuidar es Hure.

Argentino

Argentino sigue sin confirmar a Huarte, aunque terminarían arreglando, mientras que Obras va por Bernardo Murphy como reemplazo de Martínez, aunque todavía no entablaron contacto con él. Peñarol, que recibió el golpe de la salida de Tabarez, se quedará casi seguro con Diego Gerbaudo y sueña con el retorno de Selem Safar, que no lo descarta, siempre y cuando no le surjan ofertas del extranjero. La base seguirán siendo los pibes del club.

Atenas tiene casi todo su plantel armado, con las 5 fichas mayores que consiguió en la Liga Argentina. Si retiene a Horace Spencer, cerrará el plantel. Salvo que logre un extra que le permita llevar a Leo Schattmann, por ejemplo.

La Unión

La Unión no tuvo éxito hasta ahora en sus tiros. Fue por Slider y no pudo. Fue por Tabarez y no pudo. Ahora busca renovar a Páis, Giorgi y Vasirani. Luego verá. Platense no se movió un centímetro todavía. Es el más desconectado del mercado. No muy lejos está Estudiantes de Concordia, que al menos tiene algunos jugadores bajo contrato.

Por último, Libertad de Sunchales renovó a Saborido y, como informamos en otra nota, está muy cerca de fichar a Marcos Saglietti, Daniel Hure y Mauricio Corzo. Aspira a recuperar a Alejandro Alloatti, que no seguirá en Ameghino (también lo quieren La Unión y Platense), y a renovar a Lockett, pero está lejos.