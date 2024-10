Se multiplican las tomas de las universidades y preparan un paro

En la previa al debate legislativo del miércoles pasado ya eran 28 las facultades que permanecían tomadas y los ánimos se crisparon aún más tras el veto presidencial. Esto hizo que se multiplicaran las convocatorias y comenzaran a involucrarse aún más al movimiento estudiantil.

Incluso casas de estudios superiores reconocidas por su distancia con la política se levantaron y se preparan para una semana de protestas y tomas en todo el país. De hecho, en las últimas horas, se multiplicaron las acciones en diversas casas de estudio.En este sentido, el Frente de Docentes de las Universidades (FEDUN) confirmó un paro nacional para este jueves que se sumaría al paro de los trabajadores no docentes el mismo día.

El Centro Interuniversitario Nacional (CIN) indicó que los rectores no han recibido por el momento una invitación por parte de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que comienza a tratar el Presupuesto 2025. Tras la derrota, los centros de estudiantes impulsaron las clases públicas, cortes de calles y cacerolazos y hasta la toma de rectorados cómo fue el caso de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Este fin de semana, más de 20 universidades permanecían tomadas.

Asimismo, esta mañana la Ciudad de Buenos Aires se despertó con clases públicas cortando la avenida Santa Fe frente a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. También sobre avenida Córdoba, las y los estudiantes de Ciencias Económicas sacaron los pupitres a la calle. En la UBA se mantendrán asambleas en las facultades de Filosofía y Letras, Psicología y Veterinaria. Se espera que también se plieguen a la protesta las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales y Farmacia y Bioquímica.Las Universidades de Mar del Plata, La Plata, General Sarmiento y Salta fueron las primeras en avanzar en esa dirección. La Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Nacional de Comahue y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes replicaron las acciones junto a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de San Juan.

De esta misma manera, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) convocó a una asamblea estudiantil y decidió tomar la Facultad de Humanidades.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comparó las tomas estudiantiles con los años ’70 cuando “se generaron movimientos que utilizaron la violencia” y “generaron la represión”. “En la década del ’70 también se tomaban universidades y se generaron movimientos que utilizaron la violencia, se convirtió en guerrilla subversiva y generó la reprensión”, expresó.

Qué universidades históricamente desmovilizadas se levantan

Un movimiento importante comenzó en la provincia de Córdoba, cuna de la reforma universitaria de 1918, que a pesar de esto mantenía pocos precedentes de la toma de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). En la provincia mediterránea se ocuparon las Facultades de Artes, Comunicación Social, Ciencias, Sociales, Lenguas, Psicología, Filosofía y Humanidades.

Junto con el movimiento estudiantil de Córdoba es un honor informales que hoy jueves 10 de octubre siendo las 19:39 la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, cuna de la reforma universitaria, ha sido tomada. pic.twitter.com/QTQ3vYH0e9

— Martín Dandach (@MartinDandach) October 10, 2024

Otro ejemplo ocurrió en la Universidad Nacional de La Matanza, donde no es habitual la conflictividad. Sin embargo, los estudiantes participaron de caravanas y un intento de toma de la institución que fue evitado por las autoridades. Mientras tanto se colgó una bandera sobre el puente de la autopista para visibilizar el reclamo de los tres claustros de la Escuelas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El presidente Javier Milei encabezó este sábado un acto para oficializar el nuevo nombre del Centro Cultural Kirchner (CCK), recinto que fue renombrado como Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento.

En ese contexto lanzó duras declaraciones que profundizan la polémica por los recursos para las universidades nacionales. “Los que defienden las universidades no quieren ser auditados para mantener sus curros”, afirmó el Presidente. Sostuvo que la universidad gratuita es “un mito” porque “hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos, y a la clase media alta”.

“En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer ni escribir, ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres a los ricos”, argumentó.

Sin embargo, según la encuesta de Zuban Córdoba, un 76,2% de los relevados está en desacuerdo con la afirmación del Presidente y consideraron que la universidad pública ayuda a la movilidad social. Incluso, casi el 65% de los votantes de Milei en el balotaje, opinan de la misma manera.

Además, un 76% rechaza la afirmación sobre si “los pobres no llegan a la universidad pública. Paralelamente, casi el 60% de los votantes de Milei en el balotaje, también rechazan esa idea.

La falsedad de las afirmaciones del mandatario son ratificadas por los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En este sentido, dos de cada tres estudiantes de universidades públicas pertenecen al decil 1-6 según EPH. Esto significa que el 48% de los estudiantes de universidades públicas están por debajo de la línea de pobreza.