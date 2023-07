Se necesita más de 180 millones de pesos al mes para mantener un servicio de transporte público eficiente

El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, José Leonardo Gialluca señaló que en contacto con el actual Auditor y Operador designado por el Intendente Jorge Jofré de la Municipalidad de la ciudad, Dr. Fabián Cáceres, fue informado en relación al pago de los haberes con aumentos pactados con los trabajadores de la Empresa Crucero del Sur Agrupación.

El Ombudsman Provincial recordó que la disminución de las frecuencias actualmente dispuesta por la Empresa Crucero del Sur Agrupación no deja de afectar el normal desarrollo de las demás actividades socioeconómicas de los vecinos de esta capital, especialmente de los sectores más carenciados. “Es sumamente difícil y preocupante la situación del transporte público urbano en nuestra jurisdicción, pues somos marginados por el Ministerio de Transporte y de Economía de Nación, al cual cursamos actuaciones para que actualice y otorgue lo que le corresponde a los usuarios de Formosa, toda vez que es necesaria la mejora en el transporte público en esta capital a fin de equiparar los servicios a los prestados por ciudades cabeceras vecinas de la región”, aseveró Gialluca.

Seguidamente, el funcionario remarcó que se necesitan 180 millones de pesos por mes, para que el Servicio de Transporte brinde un servicio normal, lejos de lo que actualmente se destina a tal fin. “Si queremos que se mantenga y mejore el servicio, no va a ser posible si las actuales autoridades de la Nación responsables del reparto de los fondos destinados a subsidiar el transporte público en el interior del país no giran los recursos económicos necesarios, como sí lo vienen haciendo con otras provincias”, dijo.

Y siguió: “como ejemplo podemos decir que Corrientes, con 1.195.553 habitantes, menos del doble de Formosa, que cuenta con 606.041 habitantes, recibe cinco veces más que nuestra provincia”.

“El transporte público tiene una particularidad en las regiones del norte, lo utilizan las personas de menores recursos para sus actividades socioeconómicas habituales, por lo que consideramos de toda justicia que se equipare a nuestra provincia con sus pares de la Región”, cerró diciendo el Defensor del Pueblo.

Relacionado