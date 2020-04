Se negó a declarar el joven que contagió Covid-19 en una fiesta de 15 y causó la muerte a su abuelo

Compartir

Linkedin Print

Poco antes del mediodía de hoy, según informaron fuentes cercanas al expediente a Infobae, Eric Torales Pereyra, el joven de Moreno infectado de coronavirus que violó la cuarentena tras regresar de Estados Unidos y asistir a una fiesta de 15, se negó a declarar ante el fiscal Santiago Marquevich, en una causa bajo la firma del juez federal Néstor Barral. No solo se lo acusaba de violar la cuarentena que debía mantener: se lo acusó de homicidio culposo. La Justicia federal sostiene en su acusación que fue Torales Pereyra quien contagió a su propio abuelo de 78 años, que falleció dos semanas atrás a causa del virus.

Torales Pereyra habló por videoconferencia desde la clínica porteña en la que está internado: asegura que a pesar de negarse a hablar esta vez podrá ampliar su indagatoria en el futuro. Su abogado defensor, Guillermo Tiscornia, presentó un escrito en los tribunales de Morón que fue ratificado por su defendido. En el texto, se intenta poner en duda que fue Torales Pereyra quien contagió no solo a su abuelo, sino a su propia madre y a al menos otras 18 personas tras asistir a una fiesta de 15 en la noche en que llegó. Aseguró que, por ejemplo, un amigo que viajó con él no está infectado. Sin embargo, tras una investigación minuciosa, la Justicia federal de Morón no encontró a otro infectado que haya ingresado a la fiesta.

Según consta en los registros de Migraciones, Torales viajó a los Estados Unidos el 25 de febrero y regresó el 13 de marzo en el vuelo AR1313 de Aerolíneas Argentinas. Antes de bajarse del avión completó la declaración jurada que debían llenar todas las personas que provinieran de una país de riesgo como lo era, y lo sigue siendo, Estados Unidos. Allí se debía detallar si uno tenía síntomas compatibles con coronavirus. Además, desde el día anterior estaba vigente el DNU 260/2020 que en el artículo 7 establecía que las personas en esa situación debían a permanecer obligatoriamente aisladas por 14 días.

Torales no lo hizo. Testimonios de personas que asistieron a la fiesta aseguran que el joven tomaba distancia de otros y que “no saludaba”, a pesar de estar presente en el salón y bailar en la pista.

El 24 de marzo, 9 días después de la fiesta, ingresó a la Clínica Mariano Moreno, Luis María Suarez, el abuelo del propio Torales. El hombre de 78 años tenía síntomas de coronavirus. Así quedó registrado en la historia clínica a la que accedió Infobae: “Ingreso con fecha 24.03.20 por cuadros de picos febriles que se asoció a accesos de tos productiva y sensación de cansancio. El paciente ingresa en contexto de COVID-19 debido a familiar quien es COVID-19 positivo”. Unos días después llegaría la confirmación del Malbrán y el 1 de abril Suarez falleció a causa de una falla multiorgánica.

La imputación de homicidio culposo en su contra, por otra parte, abre otro precedente que podrá ser aprovechado por fiscales y jueces a nivel nacional. Por primera vez, una persona que según la Justicia contagió a otra de coronavirus sabiendo los riesgos y le causó la muerte es un potencial homicida, como si lo hubiese atropellado con su automóvil, la misma acusación.