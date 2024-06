«Se pareció al partido de Arabia, con la diferencia de que allá jugamos en una cancha decente»

Ni la victoria de la Selección Argentina ante Canadá en el partido inaugural de la Copa América 2024 tranquilizó a Lionel Scaloni. Todo lo contrario. El entrenador campeón del mundo exhibió todo su enojo con el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

”Se pareció al partido de Arabia (NdR: en el Mundial), con la diferencia de que allá jugamos en una cancha decente. Con todo respeto. Menos mal que ganamos, porque si no hubiera sido una excusa barata sentarme acá y decir esto. Hace siete meses que sabíamos que íbamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. Para el espectáctulo no está bueno. Lo siento. El estadio es hermoso, y con el césped sintético debe ser espectacular, pero con el césped de hoy no estaba apta para este tipo de jugadores”, indicó el oriundo de Pujato en conferencia de prensa.

Y profundizó: ”Mirá la velocidad de pase de los centrales nuestros y te das cuenta de cómo estaba el césped. No pueden cambiar 100 metros juntos. Pusieron panes, y hasta creo que está pintada para que no se note. De arriba parece todo lindo, de abajo no. Espero que las otras canchas no sean así; imagino que las demás estarán bien, y a lo mejor acá se podría haber hecho algo antes y no contrarreloj”.

A lo largo de toda la rueda de prensa, Scaloni dejó en claro que «la idea era hacer otra cosa», pero por la imposibilidad de filtrar la pelota «por la cancha y por cómo se paró Canadá», la Albiceleste no encontró pases.

Además, destacó que Julián Álvarez y Lautaro Martínez, los centrodelanteros del equipo, pudieron convertir, y analizó sobre la titularidad de uno y la suplencia del otro: «Nosotros necesitamos tener equilibrio, esa es la realidad. Duele porque son delanteros de primer nivel. Te invito a que si encontrás una solución para que jueguen los dos, me la des”.

”Pensamos que para este partido nos podían ayudar y esa fue la decisión que tomamos. Siempre hacemos lo mismo en cada partido. Lo hicieron bien y los chicos que entraron también”, agregó el DT vigente campeón de la Copa América, que destacó los ataques con los laterales, Marcos Acuña y Nahuel Molina.

El carácter del equipo

y la importancia del triunfo

Scaloni también valoró las virtudes de su equipo, que consiguió un trabajado triunfo en Atlanta: ”Lo importante es que, como sea, el equipo siempre está y responde de una manera u otra. Eso te deja tranquilo. Incluso en un partido feo, extraño, los chicos crean situaciones de gol defienden como leones. De lo negativo, todavía me gustaría analizar bien las las situaciones (de gol) que tuvieron ellos para después tomar decisiones. Pero creo que hicimos, no un muy buen partido, pero sí un partido acorde a cómo estaba el campo de juego y lo que nos dejó el rival

”Uno prepara un partido para recibir entre líneas con Alexis (Mac Allister), Leo (Messi) y Ángel (Di María). No estaba la cancha para eso, no se sentían seguros. Para encontrar los laterales más altos decidimos meter a Leandro y después hacer una salida de tres. Ahí, en esos minutos, se vio lo mejor del equipo. Pero no quiero hacer hincapié en que no estábamos jugando bien, porque la realidad es que con la cancha en estas condiciones no se podía hacer mucho más”, ahondó el entrenador de 46 años.

Y se centró en la importancia de arrancar con un triunfo: ”Ganar refuerza un montón de cosas. Siempre dije que Canadá era un rival complicado, una buena prueba. La prueba fue espectacular, se ganó. Ahora empieza otra Copa América”.

”Fue un partido complicado, en el segundo tiempo lo llevamos a nuestro territorio, a nuestra forma de jugar. Después se hizo extraño, tuvimos chances para alargar el marcador. Jugamos en función de cómo le podemos hacer daño al rival. Siempre hacemos eso”, finalizó Scaloni, que al ser consultado por la salida de Di María, explicó que buscaron compensar y dar equilibrio por «los jugadores muy físicos» de Canadá.