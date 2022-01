Se perdió el 70% de la producción algodonera por condiciones climáticas; piden medidas para productores

Compartir

Tras 60 días de sequía y altas temperaturas, desde la Federación Agraria Zona Sur, informaron que se perdió el 70% de la producción algodonera de la provincia por lo que solicitaron que se declare de inmediato la Emergencia Agropecuaria.

Las altas temperaturas registradas en estos últimos meses han tenido su impacto negativo en diferentes sectores productivos de Formosa, que solicitan desde hace tiempo, la declaración de emergencia para la asistencia de medianos y pequeños productores. En efecto, días atrás se reunió la Comisión de Emergencia para evaluar el impacto de la sequía, las altas temperaturas y los incendios. El sector algodonero fue uno de los más golpeados, se perdió el 70% de la producción, informó Rolando Ziessenis, de la Federación Agraria Zona Sur.

“Nosotros cuando fuimos el viernes pasado, cuando estuvo reunido toda la Comisión de Emergencia, hemos informado que nuestra evaluación era que en algodón perdimos el 70%, no porque no esté la planta, sino porque se ha perdido la carga. De un algodón de un 100%, se estará cosechando un 30% en rendimiento”, manifestó Ziessenis al Grupo de Medios TVO.

Las condiciones climáticas adversas, explicó, motivaron esta pérdida. “Empezó muy bien y las siembras fueron muy buenas, muy buen poder germinativo, salió bien, lamentablemente en fines de octubre-noviembre, llovió, no nos permitió sembrar y cuándo nos permitió sembrar con la última lluvia en fines de noviembre, que se sembró el grueso del algodón, después pasaron 60 días hasta ahora que no llovió y con calores que andaban alrededor de los 45-47 grados, con 60 grados a nivel de suelo, eso no soporta ninguna planta y lamentablemente hemos perdido lo que se abría como una gran expectativa”.

Esta situación crítica fue indicada en la Comisión de Emergencia y por más que en las últimas horas se registraron lluvias, “nosotros lo que perdimos ya perdimos. Estos 60 días que nos tocó desde noviembre a principios casi de febrero, dio por tierra todo lo que nuestros productores habían sembrado tanto en algodón como en granos y realmente la situación del agricultor es malo, así que estamos poniendo toda nuestra ficha en la comprensión y en que salgan las medidas que solicitamos”; expresó el productor.

En ese sentido continuó, “eso explique en la Comisión, acá el problema es nuestro productor, tanto el mediano como el pequeño, el desánimo la desmoralización, otra vez perdiendo, otra vez una expectativa que estaba, en el que todos contribuimos a que nuestro productor la recupere, esa campaña a una campaña buena con precios buenos se viene abajo y nos crea todo un panorama que nosotros lo hemos dicho”. “Hay que declarar inmediatamente la emergencia agropecuaria, hay que pelear los recursos y hay que ver como se le asiste a nuestro productor para encarar esta nueva campaña porque realmente quedan mal, vamos a perder muchos medianos y pequeños si es que no hay un plan que contemple”, advirtió.

Actualmente la cantidad de medianos productores ronda en los 200 en toda la provincia, por eso Ziessenis insistió en la adopción de medidas que ayuden al sector, tanto mediano como pequeño, para evitar que sigan desapareciendo.

“Acá hay que nuevamente crear un fondo extrabancario, un fondo tipo el FONFIPRO en aquel momento, para asistir tanto en los insumos como el gasoil y semilla, y un fondo para reparación de nuestras herramientas, esto el ministerio lo conoce porque ha hecho una evaluación productor por productor. Somos un sector que no puede la provincia dejar de lado, porque la ganadería que tuvo un gran desarrollo tiene sus problemas, no digamos que está en su mejor momento pero está mucho mejor que el agrícola y necesita de eso que nosotros producimos que es el grano. Hoy nos encontramos con un estado de productores muy golpeados”, concluyó.

