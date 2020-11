Compartir

He podido constatar que la falta de límites a los jóvenes no se debe necesariamente a una resistencia de los padres a ejercer su autoridad a una cómoda indiferencia sino a una infidencia más simple; los padres no saben cómo poner límites sin eufemismos pedagógicos, abandonaron el autoritarismo, el diálogo y dejan que el celular los eduque.

