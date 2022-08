Se presentó la 4ta Edición “A Toda Costa” el festival del deporte, la cultura y el turismo de Formosa

Compartir

Durante un acto realizado en el Centro Cultural, la Municipalidad lanzó la 4ª Edición de “A Toda Costa 2022”, uno de los eventos más importantes que tiene la ciudad, que se realizará los próximos 2, 3 y 4 de septiembre con un formato totalmente renovado, siempre dando espacio a todos los vecinos y vecinas de la ciudad en materia de entretenimientos con espectáculos deportivos y culturales, fomentando el turismo como uno de los ejes del proyecto político municipal.

Del acto de lanzamiento participaron, la ministra de turismo de la provincia, Dra. Silvia Segovia; el subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Dr. Rodrigo Portocarrero; la directora de Turismo, Lic. Cristina Salomón; el director de Deportes de la Municipalidad, Guillermo Ovelar; el organizador del Sudamericano de moto ski, Juan Saavedra; de Running municipal, Roberto Ríos y representante de Pirayú, Pablo Vallejos.

Además acompañaron este importante lanzamiento, autoridades provinciales, municipales, de fuerzas de seguridad, vecinos y vecinas de la ciudad.

En la oportunidad, la Ministra de Turismo de la Provincia, Silvia Alejandra Segovia, sostuvo “esta fiesta forma parte de la cultura de los formoseños, enalteciendo nuestro Río Paraguay en su belleza natural, y corresponde que mostremos los formoseños la belleza de dónde venimos a través de estos eventos que movilizan económicamente, y que hacen crecer nuestro sentido de pertenencia y orgullo de ser formoseños”, dijo.

“Seguimos siempre el lineamiento de entender al turismo como un motor de progreso y desarrollo importantísimo para lo que se viene, y por lo tanto vamos a acompañar siempre estas iniciativas, formando parte de una ciudad turística y de una provincia con un perfil turístico trascendente”, concluyó la funcionaria.

Por su parte, el Subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna, Rodrigo Portocarrero, expresó “es un verdadero placer hacer el lanzamiento de A Toda Costa 2022, ya que durante dos años no se pudieron llevar adelante muchísimos eventos como teníamos acostumbrado desde esta gestión que conduce el Intendente Jofré y, gracias a un trabajo que se desarrolla entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad, hoy podemos hacer realidad el sueño de compartir nuevamente este evento que genera turismo y oportunidades para la región”, remarcó.

“El turismos es una de las cosas más importantes que lleva adelante esta gestión, es el eje fundamental para generar mano de obra para muchísimas personas que aportan para estos eventos para poder llevar sustento económico a sus hogares”, destacó. “Nosotros trabajamos para que a la gente le vaya bien, y si esto es así nos va bien a todos; tenemos que seguir trabajando en conjunto porque hay un contexto económico que no es el mejor, pero estos eventos potencian la economía”, precisó el funcionario.

“Espero que estos 2, 3 y 4 de septiembre nos acompañen, porque esta fiesta dinamiza de manera notoria la economía; el ultimo evento que realizamos en el Paseo Ferroviario tuvo una estimación económica de 30 millones de pesos que se generó gracias al esfuerzo de todos, y ese dinero desembocó en muchísimas personas que apostaron a ello en el sector privado, como también artesanos y emprendedores. Quiero agradecer fundamentalmente al sector privado e independiente que hace posible que esto se pueda desarrollar, porque sin ellos es difícil que se pueda llevar adelante”, dijo Portocarrero para finalizar.

Por su parte Juan Saavedra aseveró: “Esto va ser realmente un evento deportivo de significativa importancia, el viernes 2 de septiembre vamos a tener todo resuelto para que empiecen a llegar los distintos pilotos de países como Chile, Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay y por sobre todo los argentinos”, adelantó.

“Vamos a tener también la suerte de poder contar con varios campeones del mundo en jet ski y moto de agua, que le dará un marco muy importante a este evento, además de los campeones de distintas partes del mundo y del país; y para todos los pilotos venir a Formosa es un placer, todos quieren estar en esta fiesta es por ello que estamos muy agradecidos de poder estar nuevamente por acá”, cerró.

A su turno, Roberto Ríos a cargo de Formosa Running municipal, comentó que por primera vez “se realizará la primera media maratón de 21 kilómetros sobre asfalto, que tendrá un plus, que se hará una carrera nocturna, y además vamos hacer una carrera de 10 kilometros y otra de 5 kilómetros y se va premiar por categorías”.

Finalmente, Pablo Vallejos representante de Pirayú agradeció “el acompañamiento incondicional de nuestro intendente Jorge Jofré que siempre nos acompaña en todas estas actividades, nosotros estamos acostumbrados a hablar de otras provincias como Goya, Paso de la Patria, Empedrado, pero nosotros hoy estamos posicionados y tenemos la posibilidad de que los vecinos de esas ciudades vengan a visitarnos a Formosa porque desde la pesca estamos fomentando el turismo y esta será una gran oportunidad”.

