Se presentó la Boleta Única Papel definitiva para las elecciones nacionales

Durante una audiencia realizada en el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, fue presentado el modelo definitivo de la Boleta Única Papel (BUP) que se utilizará en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en las que se renovarán parcialmente ambas Cámaras del Congreso.

Según explicó el doctor Pablo Morán, juez federal con competencia electoral, en el inicio de la semana pasada se convocó a una audiencia pública de la Junta Electoral Nacional para el Distrito de Formosa, integrada en esa ocasión por el mencionado magistrado como presidente, el doctor Guillermo Alucín, presidente del Superior Tribunal de Justicia, como vocal, y en este caso, en reemplazo del doctor Luis Benítez, fiscal federal Nº 2, estuvo la fiscal federal Nº 1, la doctora Marisa Vázquez.

El juez Morán indicó que “además estuvieron presentes los representantes de las distintas agrupaciones y partidos políticos que se presentan a estas elecciones del 26 de octubre, y luego de algunas modificaciones de aquel modelo original que teníamos de la BUP, se trabajó en base a las presentaciones que habían hecho las partes y finalmente se consensuó el modelo definitivo”.

Explicó que, por ejemplo, “Principios y Convicción cambió el azul por un verde esmeralda”, mientras que “el logo del Frente de la Victoria (FdV) es de tamaño más grande, equiparable al resto”, recordando que en el anterior modelo de la BUP “había salido muy chiquito”.

A su vez, en el caso de La Libertad Avanza (LLA) “vemos que el candidato masculino tiene un saco puesto, cuando en la boleta anterior estaban todos de camisa celeste, entonces cambiaron la foto del candidato para evitar confusiones”. Y añadió que “en el resto es tal como se había propuesto originariamente”.

“Este es el modelo definitivo de Boleta Única Papel que se va a utilizar” en los comicios de octubre, afirmó el magistrado. “Del otro lado dice Formosa y tiene el lugar para la firma del presidente de mesa”, aclaró.

Indicó que “ahora que se aprobó, se manda a imprimir y va a venir troquelado y con todos los datos arriba”, finalizó.