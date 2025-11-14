Se presentó la ruta detallada del Rally Dakar 2026 como un desafío equilibrado

El Rally Dakar es el raid más difícil y su director David Castera reveló detalles de la 48va edición, del 3 al 17 de enero de 2026 en Arabia.

Podría ser impensado que 812 pilotos y navegantes estén anotados para la carrera todo terreno más importante, prestigiosa y desafiante que existe, sin saber por dónde se correrá. Pero así es, pues un atisbo de plan se revela con anticipación, como cuando se comunicó que Arabia Saudita seguirá siendo la sede del Rally Dakar 2026 del 3 al 17 de enero y que los extremos serán Yanbu – Riad – Yanbu para largada, descanso y final. Recién ahora, un mes y medio antes de largar, se conocen los detalles del recorrido: Habrá un prólogo y 13 etapas para hacer 7.994 kilómetros, de los cuales 4.840 km serán cronometrados.

INSCRIPTOS: 812 tripulantes en 433 vehículos: Motos (118), Autos (81), Camiones (46), UTVs (81); 99 históricos en el Dakar Classic y 8 con tecnologías alternativas dentro del Dakar Future Mission 1000.

Aunque sin el Rub Al Khali este año, el desierto de arena más extenso, David Castera que las posibilidades son grandes en el territorio saudí. «Será casi igual en cuanto al nivel de dificultad y de contenido, esto significa que hemos buscado un equilibrio«, consideró el director de la carrera a la prensa iberoamericana, entre la que se encuentra Campeones cada año dentro del Dakar.

Habrá una etapa maratón cada semana pero ninguna será con el formato de 48 Horas Chrono, sino que serán «Maratón Refugio«. Esto significa que cada día será una etapa diferente, con el particular hecho de que la noche entre ambas no tendrá asistencia mecánica para los vehículos. Será un refugio, pues el campamento estará reducido en comodidades. Les etapas 4 y 5 entre Al-Ula y Hail serán así, lo mismo que las etapas 9 y 10 entre Wadi Ad-Dawasir y Bisha.

«No hay 48 horas. ¿Por qué? Porque hemos tenido un pequeño problema, con la parte de autos más que nada, pero también un poco con motos. Es un tema de estrategia de largada y la etapa de 48 horas no ayuda en este sentido«, explicó Castera. «Hemos visto que se han detenido el año pasado al final de las etapas, perdiendo tiempo de manera voluntaria, para salir más atrás al otro día«, continuó. Lo que sí, serán recorridos diferentes para los grupos de motos y los de autos, de esta manera, también los coches tendrán que navegar a ciegas estos días. «De esta manera, el que pierde tiempo el primer día porque, por ejemplo, salió primero, al día siguiente va a largar más atrás y no va a perder tanto tiempo. Al contrario, va a recuperar tiempo y si hacemos juntas estas etapas, normalmente, tendremos un equilibrio entre ganar tiempo un día y perder tiempo otro día«, graficó David Castera.

Al momento, hay 21 argentinos rumbo al Rally Dakar 2026.