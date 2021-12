Se puso en funcionamiento el servicio de transporte Punto a Punto

Compartir

Linkedin Print

En la mañana del lunes 20 comenzó a funcionar el servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad Punto a Punto que la Municipalidad de Formosa puso a disposición de los vecinos y vecinas de la ciudad, partiendo de las terminales ubicadas en los barrios La Nueva Formosa y

Venezuela y llegando a la terminal situada en el Playón Municipal.

Al respecto, el Subsecretario de Transporte y Emergencia, Dr. José Olmedo, manifestó: “Iniciamos el servicio con unidades que parten del barrio Venezuela y La Nueva Formosa, recordando que las combis salen desde una parada fija hasta otro punto o terminal, con horarios de salida y arribos preestablecidos, con un servicio directo”.

“Se trata de una nueva incorporación y un nuevo esquema de transporte que plantea el intendente Jorge Jofré en aras de brindar más y mejores servicios en el transporte para los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. En principio, el prestador del servicio, que es una empresa privada, está poniendo a disposición cinco unidades para los dos puntos indicados y se evalúa incorporar un punto más en otro sector de la ciudad”, adelantó el funcionario.

“El recorrido desde el barrio Venezuela, de la terminal ubicada en Av. Juan B. Cabral y calle Puchini, hasta el Playón Municipal, tiene un costo de 130 pesos, mientras que el servicio que parte desde La Nueva Formosa, de la terminal ubicada en la plaza principal, hacia el mismo destino, sale 150 pesos, cuya diferencia en la tarifa radica en la distancia recorrida, además de tratarse de un costo no subsidiado como el del transporte urbano común, de allí la diferencia cuantitativa en el costo entre uno y otro servicio”, detalló Olmedo.

Seguidamente, indicó que “la forma de pago, por ahora, es en efectivo, hasta que la empresa prestataria del servicio decida incorporar otra forma de pago electrónico o de transferencia”.

Al detallar las características de las unidades, el funcionario expresó: “la capacidad de las mismas es para 26 pasajeros y se trata de coches modernos que cuentan con aire acondicionado y está en tratativas incorporar el servicio de WiFi, para que los usuarios se trasladen de manera rápida, confortable y segura”, dijo.

“Los horarios del servicio son los siguientes: Salidas desde el barrio Venezuela y La Nueva Formosa:

6.30, 10.30 y 15 horas. Vuelta, desde el Playón Municipal: 9.30, 13.30 y 19.15 horas; no obstante, los horarios no son definitivos y a medida que transcurra el tiempo se irá fijando la frecuencia. El servicio funcionará de lunes a sábados y estamos elaborando un esquema con horarios exclusivos para los jóvenes que vienen al Paseo Ferroviario los fines de semana, para que puedan trasladarse de manera ágil, cómoda y segura utilizando este servicio”, dijo Olmedo para concluir.

Compartir

Linkedin Print