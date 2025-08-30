Se puso en marchaun amplio operativo policial en inmediaciones a los bancos y cajeros automáticos

La Policía de Formosa planifica de manera constante acciones preventivas de seguridad en inmediaciones a las entidades bancarias y cajeros automáticos de todo el territorio provincial, trabajo que se refuerza los días de pago de haberes y beneficios sociales.

En la zona del microcentro capitalino, efectivos de la Comisaría Seccional Primera, del Departamento Informaciones Policiales, Zona Uno del Comando Radioeléctrico Policial coordinan estrategias de prevención en forma conjunta.

Idéntico trabajo se realiza en el Distrito Cinco, con integrantes de la Delegación de la Unidad Regional Uno y otros barrios de la ciudad que disponen de cajeros automáticos.

También se despliega personal policial en las principales avenidas, plazoletas e inmediaciones a comercios.

A estas actividades, se suman las recorridas de los móviles y el apoyo de la Sección Motorizada de la fuerza, más el personal de civil con el objetivo de evitar ilícitos.

Este trabajo se inició en la madrugada del viernes y se extenderá hasta el horario de cierre de la actividad bancaria durante los días de pago de haberes; no obstante, permanecerán efectivos en inmediaciones a los cajeros.

El operativo es diagramado y supervisado por el Comando Superior Policial, en el marco de las políticas públicas en materia de seguridad, que impulsa el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo.