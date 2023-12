Se queda: Scaloni será el entrenador dela Selección Argentina en la Copa América

El seleccionador nacional se encuentra en el país y, si bien no lo confirmó oficialmente, mantuvo comunicaciones con tres referentes del equipo campeón del mundo respecto al cronograma de trabajos del primer semestre. Las otras señales que dejó el paso del hombre de Pujato por suelo argentino.

Luego de la incertidumbre que fueron dejando las manifestaciones públicas recientes, Lionel Scaloni se encuentra en territorio argentino y fue dando, en este periodo entre Navidad y Año Nuevo, las señales que confirman el adelanto que Doble Amarilla había lanzado hace algunas semanas: que el Cuerpo Técnico Campeón del Mundo en 2022 estará al frente del seleccionado argentino en la Copa América 2024 a disputarse en los Estados Unidos.

Según pudo saber Doble Amarilla, el entrenador Scaloni tuvo comunicaciones telefónicas con tres referentes del conjunto que obtuvo la tercera estrella mundialista en Qatar en el período entre fiestas de cara a lo que será la preparación del cronograma de actividades para el primer semestre de trabajos de la “Albiceleste”.

Por otra parte, el equipo de trabajo del hombre más famoso de Pujato nunca dejó de coordinar la logística para la Copa América. En tal sentido y, según pudo confirmar este portal, la idea es no hacer base en un solo lugar (Miami había sido la primera opción) sino que el bunker de los campeones defensores sea rotativo en la medida que avance la competición.

La disputa de la Copa América abarcará recorridos de larga distancia y al cuerpo técnico campeón del mundo no quiere que se le escape ningún detalle para poder defender el título obtenido en el Estadio Maracaná. Otra señal de la continuidad del proyecto.

Además de lo contado, el entrenador del combinado nacional está muy pendiente de las actividades en la próxima ventana FIFA y en particular de la confirmación de los dos amistosos que la Selección Argentina tendrá disponibles para el mes de marzo. Encuentros claves para ir armando la base del equipo que competirá en suelo norteamericano.

Si bien es un hecho que Lionel Scaloni estará al frente del combinado nacional por tercera Copa América consecutiva, lo cierto es que su futuro luego de la importante competición continental a disputarse en los Estados Unidos nunca se puso todavía en consideración en las diferentes comunicaciones que ha tenido. Eso ya será harina de otro costal y un camino que se desandará durante el año que se avecina.

De visita por Pujato

Una de las notas de color del cierre del año las dio el entrenador del seleccionado argentino. De visita por el “pago chico”,Lionel Scaloni pasó por el emprendimiento de su hermana en Pujato.

El director técnico “albiceleste” visitó la flamante pastelería que Corina inauguró hace pocas semanas. La foto que publicó la pastelería Scala Bakery en sus redes sociales rápidamente se viralizó a través de la comarca virtual..»Hoy nos vino a visitar un conocido y se llevó media pastelería. ¿Tendremos que darle alguna estrella por buen cliente?», publicó en las redes la cuenta del emprendimiento. En la foto se lo ve al DT de la Selección junto a su hermana.

Cabe recordar que la hermana del entrenador Campeón del Mundo lanzó su negocio hace apenas meses «Para los que no me conocen, soy Corina, contadora pública de profesión originaria y reversionada en pastelera. Lo que empezó como un sueño hoy se hizo realidad. Scala Bakery abrió sus puertas», mencionó por aquel tiempo. La sola mención del emprendimiento por parte del DT argentino hizo que la cuenta del negocio pasara de poco más de 2000 seguidores en Instagram a más de 420.000 que posee hoy en día.