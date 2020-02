Se reactivó la causa de Mariana Nannis contra Claudio Caniggia por violencia de género

Compartir

“Lesiones agravadas y aborto sin consentimiento”, es el título de la denuncia que Mariana Nannis realizó contra su ex y padre de sus tres hijos Charlotte, Axel y Alex, Claudio Caniggia, en noviembre del año pasado. En las últimas días la mediática llegó a la Argentina y se presentó en el juzgado que lleva adelante dicha causa, donde la jueza habría ordenado una perimetral para impedir que el ex futbolista esté cerca de ella.

Según pudo saber Teleshow, la restricción de acercamiento es de cien metros y tiene vigencia de un mes, aunque la idea es renovarla una vez vencida. Se trata de una medida de “protección” para evitar que compartan lugares comunes como restaurantes.

La medida que fue efectivizada por la jueza a cargo del Juzgado Civil número 10, había sido pedida por la Oficina de Violencia Doméstica con el fin de evitar que el Pájaro esté cerca de su ex. Gonzalo Díaz Cantón, abogado de Nannis llevó ayer la orden a la comisaría para que el ex futbolista pueda ser notificado de la misma en las próximas horas.

Actualmente la ex modelo, que llegó hace unos días al país, está parando en la casa de unos familiares, por lo que no reside en Puerto Madero como otras veces, donde también está su ex con su novia Sofía Bonelli, aunque sí su hijo Alexander, que aunque no tiene relación con su papá, reside en el mismo complejo que él. A más tardar este fin de semana, Mariana ya estaría volviendo a Marbella.

“Eran las 4:30 de la mañana y (como) yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después, se acostaba conmigo”, había relatado la rubia a Involucrados en su última visita al país en noviembre del año pasado, recordando algunos de los episodios violentos que había vivido con su ex.

Días antes había anticipado: “Ya lloré 30 años y no pienso llorar más. Ahora lo que me toca hacer son todas las denuncias pertinentes que tengo que hacer para recuperar mi dignidad, porque es indigno y humillante que te hagan estas cosas. Y después, proteger a mis hijos, porque mis hijos son mi familia”.

Mariana Nannis y Claudio Caniggia estuvieron casados durante 30 años y fruto de su relación fueron padres de Axel –que mantiene un bajo perfil y vive junto a su novia y sus hijas en Italia– y los mellizos Alexander –quien apoya a su madre en la guerra judicial de sus padres– y Charlotte –que elige mantenerse afuera del conflicto y evita tomar partido públicamente por alguno de los dos–.

Ella habló por primera vez sobre el tema el año pasado en el living de Susana Giménez. “(Caniggia) Me empezó a tirar trompadas a la cara. Me decía: ‘Hija de puta, te voy a matar’. Me levanté como pude, toda golpeada, y me fui al living. Mientras, él me gritaba: ‘Callate, hija de puta’… En Marbella me hizo de todo, por eso lo tuve que internar, no tiene control. Nunca tuvo control», recordó.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas